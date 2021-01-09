Thiếu nữ 'chơi bạo' mặc áo như đi biển vào siêu thị mua đồ, lộ vòng 1 nóng rực nơi đông người

Phong cách ăn mặc của cô gái trẻ dưới đây bị chỉ trích. Nhiều người cho rằng, cô nàng chọn trang phục không phù hợp khi đi siêu thị.

Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với xu hướng ăn ngon, mặc đẹp của mỗi người ngày càng tăng. Đặc biệt, gu thời trang của giới trẻ được cập nhật và thay đổi theo thời gian. Các bạn trẻ cũng suy nghĩ thoáng hơn và thoải mái thể hiện cá tính của bản thân thông qua trang phục.

Xưa rồi suy nghĩ phụ nữ luôn phải "kín cổng cao tường" khi ra đường, giờ đây, nhiều chị em táo bạo trong cách ăn mặc. Thế nhưng, đôi khi những "bộ cánh" gợi cảm quá mức cũng tạo nên nhiều luồng tranh cãi gay gắt.

Hình ảnh khiến mạng xã hội xứ Đài dậy sóng - Ảnh: Internet

Vừa qua, mạng xã hội tại Đài Loan xôn xao bức ảnh chụp một cô gái trẻ vào siêu thị mua đồ nhưng mặc hở không khác gì đi tắm biển. Dường như chân dài này đã quá tự tin về vóc dáng thanh mảnh của bản thân mà quên đi việc phải chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

Nhìn trang phục này, nhiều người lầm tưởng cô nàng đang đi tắm biển - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này tạo nên làng sóng tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng Đài Loan. Bên cạnh những bình luận khen ngợi vóc dáng mảnh mai của cô gái trẻ, một số người hài hước chọc ghẹo, nếu ở đó, họ sẽ tiến lại gần và kéo dây áo từ phía sau để xem cô nàng phản ứng ra sao.

Tuy nhiên, số đông dân mạng đều đưa ra lời khuyên rằng, giới trẻ cần có cách hành xử văn minh hơn. Đặc biệt là cách chọn trang phục, thời trang nhưng cũng phải phù hợp với bối cảnh.

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