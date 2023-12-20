Ngày 8/11, dư luận thế giới chấn động bởi vụ án mạng của một người phụ nữ bị phân thành nhiều mảnh, nghi phạm chính là con trai của người chuyên đại diện cho nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng.

Theo tờ New York Post đưa tin ngày 19/12 (giờ địa phương), thi thể bị phân mảnh được tìm thấy trong một thùng rác ở California vào tháng 11 vừa qua đã được xác định chính xác là Mei Li Haskell (37 tuổi), người vợ mất tích của Samuel Haskell IV (35 tuổi), nghi phạm bị buộc tội sát hại cô và cha mẹ cô.

Samuel Haskell IV là con trai của Samuel Haskell III, người chuyên đại diện cho nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng.

Thi thể của Mei Li Haskell đã được Cơ quan giám định y tế xác định, ngày thi thể được tìm thấy trong một thùng rác ở Encino, Los Angeles là ngày 8/11 - hai ngày kể từ khi phát hiện cha mẹ cô mất tích, CNN đưa tin.

Nơi chết của cô được liệt kê là một bãi đậu xe, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra.

Cha mẹ của cô, ông Gaoshan Li, 72 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và bà Yanxiang Wang, 64 tuổi, vẫn mất tích.

Samuel Haskell IV được cho là đã quay video vứt xác Mei Li Haskell vào thùng rác - Ảnh: ABC News 7/New York Post

Samuel Haskell IV bị bắt cùng ngày thi thể Mei Li Haskell được tìm thấy. Những người lao động khai rằng Samuel Haskell IV đã thuê họ dọn những túi rác nặng mà họ tin rằng có chứa các bộ phận cơ thể người.

Samuel Haskell IV bị buộc tội ba tội giết người sau khi cảnh sát cho biết họ lần theo dấu vết của thi thể đến ngôi nhà ở Los Angeles, nơi anh cùng vợ và cha mẹ vợ sống chung trong một ngôi nhà, cảnh sát đã tìm thấy nhiều dấu hiệu cho thấy có dấu hiệu phạm tội.

Samuel Haskell IV được cho là đã quay video vứt xác vào thùng rác. Anh đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 9/12.

Nếu bị kết án về cả ba tội giết người, Samuel Haskell IV phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân không được ân xá.

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