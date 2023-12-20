Thi thể bị phân mảnh tìm thấy trong thùng rác được xác nhận là con dâu của ông bầu Hollywood, danh tính nghi phạm gây chấn động dư luận

Thế giới 20/12/2023 08:58

Ngày 8/11, dư luận thế giới chấn động bởi vụ án mạng của một người phụ nữ bị phân thành nhiều mảnh, nghi phạm chính là con trai của người chuyên đại diện cho nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng.

Theo tờ New York Post đưa tin ngày 19/12 (giờ địa phương), thi thể bị phân mảnh được tìm thấy trong một thùng rác ở California vào tháng 11 vừa qua đã được xác định chính xác là Mei Li Haskell (37 tuổi), người vợ mất tích của Samuel Haskell IV (35 tuổi), nghi phạm bị buộc tội sát hại cô và cha mẹ cô.  

Samuel Haskell IV là con trai của Samuel Haskell III, người chuyên đại diện cho nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng. 

Thi thể của Mei Li Haskell đã được Cơ quan giám định y tế xác định, ngày thi thể được tìm thấy trong một thùng rác ở Encino, Los Angeles là ngày 8/11 - hai ngày kể từ khi phát hiện cha mẹ cô mất tích, CNN đưa tin.

Nơi chết của cô được liệt kê là một bãi đậu xe, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra.

Cha mẹ của cô, ông Gaoshan Li, 72 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và bà Yanxiang Wang, 64 tuổi, vẫn mất tích.

Thi thể bị phân mảnh tìm thấy trong thùng rác được xác nhận là con dâu của ông bầu Hollywood, danh tính nghi phạm gây chấn động dư luận - Ảnh 1
Samuel Haskell IV được cho là đã quay video vứt xác Mei Li Haskell vào thùng rác - Ảnh: ABC News 7/New York Post 

Samuel Haskell IV bị bắt cùng ngày thi thể Mei Li Haskell  được tìm thấy. Những người lao động khai rằng Samuel Haskell IV đã thuê họ dọn những túi rác nặng mà họ tin rằng có chứa các bộ phận cơ thể người. 

Samuel Haskell IV bị buộc tội ba tội giết người sau khi cảnh sát cho biết họ lần theo dấu vết của thi thể đến ngôi nhà ở Los Angeles, nơi anh cùng vợ và cha mẹ vợ sống chung trong một ngôi nhà, cảnh sát đã tìm thấy nhiều dấu hiệu cho thấy có dấu hiệu phạm tội. 

Samuel Haskell IV được cho là đã quay video vứt xác vào thùng rác. Anh đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 9/12.

Nếu bị kết án về cả ba tội giết người, Samuel Haskell IV phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân không được ân xá. 

Dân mạng tá hỏa phát hiện cặp đôi làm 'chuyện ấy' trên mái dốc của một căn hộ ở tầng 18

Dân mạng tá hỏa phát hiện cặp đôi làm 'chuyện ấy' trên mái dốc của một căn hộ ở tầng 18

Do lo ngại về tai nạn, khu chung cư đã yêu cầu không được phép lên sân thượng ngoại trừ trường hợp sơ tán khẩn cấp. Thế nhưng mới đây, người dân chung cư phát hiện một 'mối tình chóng vánh' trên tầng thượng chung cư tầng 18.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống phát hiện thi thể

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 29 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 31 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích