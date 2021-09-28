Tức giận cho rằng Phương đã bỏ trốn vì không muốn trả tiền thuê phòng, ông Vương lập tức trình báo sự việc với cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tới căn phòng để kiểm tra nhưng không phát hiện điều bất thường.

Một người phụ nữ tên Phương đã thuê căn hộ tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc . Người phụ nữ này đang làm việc tại vũ trường ở địa phương. Song vì thiếu tiền trọ nên chủ nhà trọ - ông Vương đã cho cô thời hạn thanh toán trong vòng 3 ngày. Tới ngày hẹn trả tiền, ông Vương tới phòng để thu thì phát hiện Phương đã biến mất, không mang theo đồ đạc và vật dụng cá nhân, cũng không liên lạc được.

Tuy nhiên, trong suốt 2 tháng sau đó sống tại phòng trọ, cô Guo luôn ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Khi hỏi chủ nhà trọ - ông Vương cho biết đó có thể là mùi ẩm mốc do mùa mưa.

Sau đó, do không tìm được Phương, hơn 1 tháng sau đó, ông Vương đã cho một người phụ nữ khác ho Guo thuê lại căn phòng. Sợ Phương quay lại lấy đồ, ông Vương dặn cô Guo thu dọn đồ cũ rồi cất vào chiếc tủ âm tường trong phòng. Cô Guo làm theo đúng lời ông Vương dặn, dọn dẹp đồ của Phương cho vào tủ, sau đó không mở ra thêm lần nào để tránh xảy ra hiểu lầm.

Trong lúc đó, cảnh sát vẫn đang điều tra về sự mất tích bí ẩn của Phương. Đây là một người phụ nữ đang làm việc tại vũ trường ở địa phương. Cảnh sát phát hiện Phương không chỉ biến mất khỏi phòng trọ mà còn không tới nơi làm việc, cũng không liên lạc với bất cứ ai. Khi liên hệ với chồng của Phương ở Giang Tây, cảnh sát nắm được thông tin cô đã lâu không gọi về nhà. Sau đó, Phương được cảnh sát đưa vào danh sách người mất tích.

Khoảng 2 tháng sau, theo yêu cầu của cảnh sát, chồng của Phương đã tới phòng trọ để nhận lại đồ đạc của vợ. Trong lúc chui vào chiếc tủ âm tường sâu khoảng 3m để dọn dẹp, chồng của Phương bất ngờ sờ được một thứ giống như tóc, vội vàng báo ngay cảnh sát.

Cảnh sát chui vào bên trong kiểm tra thì thấy một thứ được cuốn trong chăn bông dày, phủ lên trên là túi nhựa lớn màu đen dán băng keo. Sau khi lôi ra ngoài kiểm tra, mọi người đều sững sờ khi thấy bên trong chiếc chăn bông là một thi thể đang phân hủy.

Kết quả giám định pháp y cho thấy đó chính là thi thể của Phương. Hóa ra, Phương không hề bỏ trốn để quỵt tiền thuê trọ mà đã bị sát hại rồi giấu xác trong tủ âm tường. Biết mình sống cùng thi thể đang phân hủy suốt 2 tháng, cô Guo hoảng sợ tột độ, bủn rủn chân tay.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm được một cuộn băng keo trùng khớp loại băng keo dùng để quấn thi thể. Dựa vào mẫu vân tay dính trên cuộn băng keo, cảnh sát tìm được người đàn ông họ Vương (46 tuổi).

Người đàn ông họ Vương bị bắt giữ - Ảnh: Internet

Trong quá trình thẩm vấn, Vương khai anh ta và Phương gặp nhau lần đầu vào năm 2016, nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc này, Vương không hề biết Phương đã kết hôn. Sau một thời gian yêu đương mặn nồng, Phương phát hiện Vương không giàu có, trái lại cuộc sống vô cùng khó khăn nên cảm thấy không hài lòng. Hai bên dần nảy sinh mâu thuẫn. Tới năm 2017, trong một lần cãi vã, Phương thú nhận bản thân đã có gia đình.

Phát hiện bản thân bị lừa dối bấy lâu, Vương vô cùng tức giận và ra tay sát hại Phương. Gây án xong, Vương bỏ trốn, không dám sử dụng tên thật, không dùng điện thoại di động nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt giữ. Vào ngày 24/12/2018, Vương bị kết án tử hình, hoãn thi hành án trong 2 năm và bị tước quyền chính trị suốt đời.