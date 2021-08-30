Thấy cô gái say quắc cần câu ngã vật vã giữa đường, lão già dê tiến lại gần, sờ soạng khắp cơ thể cô gái hơn 10 phút

Thấy cô gái say xỉn, vật vờ bên đường, một người đàn ông liền tiến tới sờ soạng cô suốt hơn 10 phút trước khi bị người dân báo cơ quan chức năng.

Mới vđây, khoảng 20h30 tối, một cô gái bước đi loạng choạng ra từ một quán bar ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nhưng do quá say nên cô gái đã bị ngã xuống lề đường. Đúng lúc này, một ông chú trung niên đi ngang qua thấy vậy liền tiến lại gần.

Những tưởng ông ta tới hỏi han, giúp đỡ nhưng không ngờ đây lại là một gã "yêu râu xanh". Ông ta sờ soạng khắp cơ thể cô gái nhưng vì quá say nên cô không còn một chút sức lực để phản kháng. Hơn 10 phút sau, may mắn có người dân gần đó trông thấy cảnh này nên nhanh chóng gọi báo lực lượng chức năng.

Cô gái say rượu bị ông chú trung niên sờ soạng ngay trên phố

Một nhân viên quán bar cho biết, lão già dê khoảng 50-60 tuổi. Ban đầu, ông ta chạm vào người nạn nhân, lay cô dậy vài lần nhưng thấy cô không có phản ứng gì. Lúc này, ông mới mon men tới gần, trực tiếp ôm cô gái vào lòng rồi sờ soạng khắp thân thể cô.

Khi cảnh sát tới nơi, cô gái vẫn chưa tỉnh hẳn. Ông chú thanh minh rằng mình vô tội nhưng cuối cùng vẫn bị đưa về đồn để điều tra.

Trước đó một ngày, một người phụ nữ cũng bị quấy rối ngay trên phố giữa ban ngày ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Theo đó, cô đang đi trên đường thì bị một gã đàn ông ôm chầm lấy, đè xuống đất và quấy rối cô. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn chính là thái độ dửng dưng, trơ mắt đứng nhìn nạn nhân bị quấy rối của những người xung quanh.

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