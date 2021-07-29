Thất kinh cảnh tượng cậu bé đi mò ốc bị cá sấu 'ngoạm' lôi đi nơi khác, cảnh sát phải dùng gà để dụ dỗ 'kẻ ác' nhưng kết quả khiến ai cũng đứng hình

Lực lượng cứu hộ phải dùng một con gà làm mồi nhử để dụ con "quái vật" dài 4,2m lên mặt nước và giăng bẫy bắt nó.

Mới đây, tờ The Sun đưa thông tin về một tai nạn kinh hoàng của bé trai 14 tuổi ở Malaysia bị cá sấu tấn công khi đi mò ốc ở sông. Được biết, sự việc này xảy ra vào tháng 7 năm ngoái nhưng vẫn để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi cho gia đình và những người chứng kiến. Trước đó, ngày 31/7/2020, cậu thiếu niên Ricky Ganya cùng dì đi nhặt ốc ở một bờ sông thuộc khu vực thành phố Kuching, bang Sarawak, Malaysia. Bất ngờ, từ phía dưới nước, một con cá sấu khổng lồ lao nhanh lên, dùng đôi hàm răng "dữ tợn" kẹp chặt vào mắt cá chân của Ricky rồi kéo cậu bé xuống nước.

Vị trí nơi cậu bé bị con cá sấu tấn công Lức này, người dì cũng được chứng kiến toàn bộ sự việc nên hốt hoảng kêu người dân xung quanh đến cứu. Lực lượng cứu hộ phải dùng mồi nhử để dụ con "quái vật" khổng lồ dài 4,2m ngoi lên mặt nước để giăng bẫy bắt nó. Tuy nhiên, đến 3 ngày sau, cá sấu mới lọt lưới. Khi mổ bụng cá sấu, tất cả mọi người chứng kiến đều phải kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt. Những mảnh xương được cho là của Ricky cùng bộ quần áo của em. Hài cốt của cậu bé sau đó đã được gia đình đưa về nhà để tổ chức tang lễ.

Cảnh tượng lực lượng cứu hộ bắt 'sát thủ vùng đầm lầy' dài 4,2m Một sĩ quan Trung tâm Điều hành Cứu hỏa và Cứu hộ Sarawak cho biết: "Khoảng 9h15 phút, con cá sấu đã đớp mồi. Nó ngoặm vào con gà đã được gắn vào một móc câu do đội cứu hộ đặt ở vị trí cách nơi nạn nhân được nhìn thấy lần cuối khoảng 4,87km. Đáng buồn thay, những mẩu xương người được tìm thấy bên trong dạ dày con cá sấu được xác định là thuộc về cậu thiếu niên mất tích". Hài cốt của cậu bé được gia đình đưa về nhà để tổ chức tang lễ Tháng 3/2021, một cậu bé 8 tuổi ở Indonesia cũng đã thiệt mạng trong hàm cá sấu trong lúc đang bơi lội dưới một con sông với em trai. Người cha đã đuổi theo con vật và tìm cách giải cứu đứa con trai xấu số thế nhưng phải đến ngày hôm sau, người dân địa phương mới tóm được "hung thủ". Nhiều người đàn ông đã hợp lực vây bắt và mổ bụng con cá sấu dài 6m, thu hồi thành công xác của bé trai.

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