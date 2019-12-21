Thanh niên 21 tuổi điển trai kiên quyết kết hôn với vợ 32, nhìn ảnh quá khứ của cô dâu mới ngỡ ngàng

Dù cho người đời gièm pha, gia đình phản đối, chàng trai 21 tuổi vẫn kiên quyết lấy vợ hơn mình 11 tuổi. Chuyện tình của cặp đôi đũa lệch khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Từ trước đến nay, câu chuyện tình yêu về những cặp đôi đũa lệch luôn gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Mới đây, trên mạng xã hội lại xôn xao trước đám cưới của chú rể 21 tuổi và cô dâu 32 tuổi. Vì chú rể điển trai lại quá trẻ nên nhiều người nghi ngờ tình yêu của cặp đôi. Thế nhưng sau khi biết được câu chuyện về cuộc đời cô dâu, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, ngưỡng mộ tình yêu đẹp của họ.

Cặp đôi đũa lệch chênh nhau 11 tuổi gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet Theo đó, cô dâu tên Bow (32 tuổi, người Thái Lan) trước đây là một chàng trai. Vì ngoại hình xấu xí, khó coi với nước da ngăm đen, khuôn mặt to, không cân đối nên Bow thường xuyên bị trêu chọc. Trong giai đoạn dậy thì, Bow phát hiện mình là người đồng tính. Tuy nhiên vào thời điểm đó gia đình và xã hội vẫn chưa thể chấp nhận nên cuộc sống của Bow vô cùng khó khăn. Sau đó, gia đình Bow gặp biến cố, tiền bạc bị bạn trai lừa mất.

Nhan sắc trước và sau khi Bow phẫu thuật chuyển giới - Ảnh: Internet Đến năm 20 tuổi, Bow quyết định phẫu thuật chuyển giới để thay đổi bản thân. Sau khi trở nên xinh đẹp, Bow được rất nhiều người đàn ông để ý nhưng vì là người chuyển giới nên vẫn bị kỳ thị. May mắn là trong quãng thời gian này Bow đã gặp Chu (21 tuổi), một chàng trai có ngoại hình sáng sủa, lại dịu dàng. Dù cách nhau 11 tuổi nhưng khi đứng cạnh nhau 2 người lại vô cùng xứng đôi. Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đã về chung một nhà. Trước khi tổ chức lễ cưới, Bow đã nói với Chu về việc mình là người chuyển giới. Dù bị người đời cười nhạo, một số người thân ngăn cản nhưng Chu chẳng những không thay lòng mà còn thương vợ nhiều hơn. Hiện cặp đôi nhận được lời chúc phúc của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: Internet Khi được chia sẻ rộng rãi, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Bên cạnh một số ý kiến dị nghị, đa phần đều ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cặp đôi và gửi lời chúc phúc cho họ.

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