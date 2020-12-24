Thần tượng của các chị em: 'Bà già Lọ Lem' U60 được đại gia Dubai 'cưng như trứng, hứng như hoa', mỗi tháng được chu cấp sương sương 7 tỷ tiền tiêu vặt

Thế giới 24/12/2020 09:54

Được người chồng tỷ phú Dubai cầu hôn sau thời gian dài theo đuổi, người mẹ đơn thân U60 tại Thái Lan đã chứng minh chuyện "bà già Lọ Lem thời hiện đại" là có thật.

Như một lẽ thường, người ta chỉ thấy đại gia hay tỷ phú cặp kè mấy em chân dài, trẻ đẹp mơn mởn. Nhưng trường hợp của bà Muna (Thái Lan), đã lớn tuổi lại trải qua "một lần đò" được một đại gia Dubai kiên trì theo đuổi nhiều năm cho đến khi đồng ý nhận lời làm vợ mới thôi thì quả thực xưa nay hiếm.

Hành trình chinh phục trái tim "người đẹp" không hề dễ dàng của vị tỷ phú

Ở vị trí của một người giàu nhất nhì Dubai như Ahmed Nu Al Sarunee, có lẽ sẽ không khó để tìm được nhiều "bóng hồng" trẻ đẹp. Nhưng việc một người phụ nữ U60 trải qua một đời chồng, thậm chí có 2 người con vẫn khiến vị đại gia Dubai không ngừng chinh phục không khỏi khiến người ta tò mò. 

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Hình ảnh thời mới cưới của bà Muna và ông Ahmed - Ảnh: Internet

Được biết, bà Muna xuất thân trong một gia đình gia giáo. Trước khi tái hôn với ông Ahmed, bà là một doanh nhân người Thái Lan. Sau lần hôn nhân đổ vỡ, bà đã quyết tâm gầy dựng lại công ty du lịch của mình như một cách quên đi nỗi buồn. Và như một duyên số, bà đã gặp phải "khách hàng" định mệnh của đời mình là ông Ahmed, đang có kế hoạch du lịch Thái Lan. Biết được tâm ý và cả gia thế "khủng" của ông nhưng bà Muna vẫn không tỏ ra hào hứng vì lo sợ sẽ "thêm một lần đau".

Tuy nhiên, trước sự chân thành từ tháng này qua năm khác của ông Ahmed, liên tục bay qua lại giữa Dubai và Thái Lan chỉ để gặp "người trong mộng", cuối cùng bà Muna vẫn bị "khuất phục" sau khi người tình tỷ phú "chốt hạ" bằng chiếc ô tô trị giá gần 32.000 đô la (hơn 700 triệu đồng). Bà Muna chính thức bước vào cuộc sống một "Bà già Lọ Lem" đúng nghĩa.

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Nhăn sắc không phải 'dạng vừa' của bà Muna khiến không ít phụ nữ trẻ cũng ganh tị - Ảnh: Internet

Cuộc sống sau kết hôn y như bà hoàng

Theo chia sẻ, vì văn hoá gia đình Dubai nên bà Muna phải chấp nhận "theo chồng bỏ cuộc chơi", tức phải dừng mọi công việc kinh doanh cá nhân mà toàn tâm toàn ý ở nhà, chấp nhận cảnh ngồi không có người phục vụ tận răng. Ông Ahmed còn cho hay, lý do ông chọn bà Muna không phải vì xinh đẹp, mà tinh thần đầy nghị lực, ham học hỏi chính là thứ hấp dẫn ông hơn cả.

Thời gian đầu làm dâu cùng 4 người vợ khác của ông Ahmed, cộng thêm vốn tiếng Anh không tốt và "sốc văn hoá", bà Muna không tránh khỏi việc bỡ ngỡ. Xót vợ, ông Ahmed chỉ biết bù đắp bằng việc cấp 320 nghìn đô (hơn 7 tỷ đồng) chỉ để cho vợ tiêu vặt mỗi tháng. "Bổn phận" duy nhất của bà Muna đơn giản là ăn mặc, chưng diện những món đồ xa hoa nhất mọi lúc mọi nơi chỉ để trông "xứng" với danh phận bà Ahmed, những việc khác đã có 16 người giúp việc lo.

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Việc khiến bà Muna 'đau đầu' mỗi ngày nhất là hôm nay chọn món trang sức nào - Ảnh: Internet

Ly hôn không phải dấu chấm hết

Nhìn vào câu chuyện của bà Muna, có thể thấy, ly hôn đôi khi không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Có thể nhiều người cho đó là may mắn, không phải ai cũng có được. Nhưng có câu nói "trước khi gặp được hoàng tử, hãy biến mình thành công chúa", bản thân người phụ nữ phải tự cảm thấy mình xinh đẹp, luôn tôn trọng chính mình thì sớm muộn cũng nhận được tôn trọng từ người khác. Cơ hội thì ai cũng có, mấu chốt là phải biết nắm bắt. Đó chính là chìa khóa mở ra trang mới cho cuộc đời được hạnh phúc hơn.

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Trong chốc lát, cô gái tóc dài xinh đẹp, trẻ trung và dễ thương ấy đã biến mất, thay vào đó là một bà già với dung nhan hoàn toàn khác.

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Từ khóa:   Thái Lan chuyện tình đẹp tỷ phú Dubai

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