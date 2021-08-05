'Tậu' gấu bông trên mạng, phát hiện có mùi lạ, cô gái rạch ra 'khai phá' thì quá đỗi 'sởn gai óc' khi thấy cảnh tượng bên trong

Thế giới 05/08/2021 07:05

Những thứ xuất hiện bên trong con gấu bông đã khiến người này không khỏi rùng mình.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một câu chuyện của người phụ nữ tên Tiểu Lệ đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) khiến cho cư dân mạng sau khi xem xong đều phải "rùng mình".  Được biết, Tiểu Lệ có một đam mê đặc biệt với việc mua hàng online.

Một tháng trước, cô gái đã "tậu" về một con gấu bông có mùi hoa oải hương trên mạng. Theo quảng cáo của người bán, con gấu bông này được nhập về từ châu Âu. Nó có màu tím và sở hữu hương thơm của hoa oải hương vì bên trong được nhồi nụ hoa.

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Con gấu bông có mùi hoa oải hương được Tiểu Lệ mua trên mạng

Thế nhưng, nhận về chưa bao lâu thì Tiểu Lệ ngửi thấy một mùi kỳ lạ toả ra từ con gấu bông này nên cô và chồng quyết định rạch con gấu ra để tìm hiểu. Lúc này, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp được Tiểu Lệ "khai phá" bên trong chú gấu bông là có hàng tá những con bọ nhỏ bò lúc nhúc, chẳng biết là loài nào.

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Cảnh tượng 'rùng rợn' bên trong con gấu bông 

Thấy vậy, Tiểu Lệ vô cùng tức giận, cô đã đối chất với người bán hàng ở trên mạng về sự việc này. Thế nhưng, người bán chỉ thản nhiên nói rằng họ chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Tới lúc này đây, cô gái trẻ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể than trời rằng sao mình lại đen đủi tới vậy.

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