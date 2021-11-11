Tập lái xe chán chê, nam thanh niên bất ngờ lột trần như nhộng nằm phơi nắng giữa đường, cảnh sát cũng phải lắc đầu chịu phép

Cảnh sát cho biết, nam thanh niên này có vóc dáng cường tráng và không giống có vấn đề về tâm thần.

Mới đây, trên cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ hình ảnh về một người đàn ông khỏa thân nằm giữa đường gây sốt. Được biết, sự việc xảy ra trên đường Nhất Hoàn thuộc thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Nam thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi trên thùng xe bán tải trong tình trạng không mảnh vải che thân

Lúc đi qua đoạn đường này, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi trên thùng xe bán tải trong tình trạng không mảnh vải che thân. Vì vậy, những người chứng kiến lập tức báo cảnh sát địa phương để xử lý sự việc.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người đàn ông lại có hành động lạ hơn là nằm lăn ra giữa đường. Theo quan sát, người này có vóc dáng cường tráng, nước da trắng và tóc nhuộm vàng sành điệu, không giống có vấn đề về tâm thần.

Sau đó, anh ta tiếp tục nằm giữa đường trong tình trạng khoả thân

Khi cảnh sát hỏi thăm, người đàn ông cho biết: "Tôi đang học lái xe". Sau đó, anh ta lại quay về thùng xe bán tải và ngồi yên trong đó. Sau khi ăn xong, người đàn ông đã bắt đầu nói chuyện cùng nhân viên cứu hộ nhưng anh ta vẫn một mực không chia sẻ lý do tại sao lại có hành động khỏa thân như vậy. Một lát sau, người nhà của người đàn ông đã đến và đưa anh ta trở về. Danh tính của người này hiện vẫn được giữ kín.

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