Tập lái xe chán chê, nam thanh niên bất ngờ lột trần như nhộng nằm phơi nắng giữa đường, cảnh sát cũng phải lắc đầu chịu phép

Thế giới 11/11/2021 10:55

Cảnh sát cho biết, nam thanh niên này có vóc dáng cường tráng và không giống có vấn đề về tâm thần.

Mới đây, trên cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ hình ảnh về một người đàn ông khỏa thân nằm giữa đường gây sốt. Được biết, sự việc xảy ra trên đường Nhất Hoàn thuộc thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tập lái xe chán chê, nam thanh niên bất ngờ lột trần như nhộng nằm phơi nắng giữa đường, cảnh sát cũng phải lắc đầu chịu phép - Ảnh 1
Nam thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi trên thùng xe bán tải trong tình trạng không mảnh vải che thân

Lúc đi qua đoạn đường này, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi trên thùng xe bán tải trong tình trạng không mảnh vải che thân. Vì vậy, những người chứng kiến lập tức báo cảnh sát địa phương để xử lý sự việc.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người đàn ông lại có hành động lạ hơn là nằm lăn ra giữa đường. Theo quan sát, người này có vóc dáng cường tráng, nước da trắng và tóc nhuộm vàng sành điệu, không giống có vấn đề về tâm thần.

Tập lái xe chán chê, nam thanh niên bất ngờ lột trần như nhộng nằm phơi nắng giữa đường, cảnh sát cũng phải lắc đầu chịu phép - Ảnh 2
Sau đó, anh ta tiếp tục nằm giữa đường trong tình trạng khoả thân

Khi cảnh sát hỏi thăm, người đàn ông cho biết: "Tôi đang học lái xe". Sau đó, anh ta lại quay về thùng xe bán tải và ngồi yên trong đó. Sau khi ăn xong, người đàn ông đã bắt đầu nói chuyện cùng nhân viên cứu hộ nhưng anh ta vẫn một mực không chia sẻ lý do tại sao lại có hành động khỏa thân như vậy. Một lát sau, người nhà của người đàn ông đã đến và đưa anh ta trở về. Danh tính của người này hiện vẫn được giữ kín.

Hàng trăm người 'trần như nhộng' nhảy múa xập xình ngoài biển để đón chào mùa thu

Hàng trăm người 'trần như nhộng' nhảy múa xập xình ngoài biển để đón chào mùa thu

Mới đây, khoảng 800 người, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ đã cởi bỏ toàn bộ quần áo để tắm biển. Được biết, đây là lễ hội thường niên được tổ chức nhằm kỷ niệm tiết thu phân sẽ diễn ra vào ngày 22/9.

Xem thêm
Từ khóa:   trần như nhộng giúp việc khoả thân massage khoả thân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 23 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích