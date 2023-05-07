Tâm sự của bố cô dâu gả con gái 20 cho ông lão 85 tuổi

Cha của cô dâu 20 tuổi ra sức phản đối khi nghe con gái nói sẽ kết hôn với người đàn ông hơn con 61 tuổi và lớn hơn ông nội tận 10 tuổi.

Mới đây, nhật báo Daily Mail của Anh đưa tin về Miracle Fogg, một phụ nữ 24 tuổi sống ở Mississippi, Mỹ, kết hôn cùng một người đàn ông hơn cô 61 tuổi. Chồng cô là ông Charles, hơn ông của cô 10 tuổi. Ông Charles Fogg, 85 tuổi kết hôn với một phụ nữ kém ông 61 tuổi (ảnh trái) / Cô dâu Miracle và cha cô ấy (ảnh phải) - Ảnh: Dailymail Miracle và Charles gặp nhau lần đầu vào năm 2019 tại một tiệm giặt ủi. Đó là nơi ông Charles làm việc vào thời điểm đó.

Cô Miracle đã bắt chuyện với Charles bất cứ khi nào cô đến tiệm giặt ủi, nhanh chóng yêu ông và cuối cùng quyết định kết hôn với Charles. Miracle và Charles gặp nhau lần đầu vào năm 2019 tại một tiệm giặt ủi và phát sinh tình cảm - Ảnh: Dailymail Khi Miracle nói với gia đình rằng cô sẽ kết hôn với ông Charles, tất nhiên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình.

Đó là bởi vì Charles lớn hơn Miracle 61 tuổi. Khi nghe con gái nói rằng mình sẽ kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn ông nội của mình, cha cô đã đặc biệt phản đối. Dù ra sức ngăn cấm, nhưng cha cô vẫn phải bất lực chiều theo quyết định của con mình - Ảnh: Dailymail Nhưng ngay cả khi cha của Miracle ngăn cấm cũng không thể phá vỡ quyết tâm của con gái mình. Cuối cùng, Miracle và ông Charles kết hôn vào tháng 7 năm ngoái. Cha của Miracle luôn thể hiện thái độ nghiêm khắc, kiên quyết trên gương mặt tại thời điểm diễn ra đám cưới. Tuy nhiên, Miracle lại gây chú ý khi cho biết ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Cả hai kết hôn vào tháng 7 năm ngoái - Ảnh: Dailymail Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là cả hai đang có ý định sinh con. Miracle cho biết cô đang cố gắng có con với Charles. Cô đang nghĩ đến việc thử mang thai trong ống nghiệm nếu khó thụ thai tự nhiên.

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