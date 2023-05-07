Tâm sự của bố cô dâu gả con gái 20 cho ông lão 85 tuổi

Thế giới 07/05/2023 17:51

Cha của cô dâu 20 tuổi ra sức phản đối khi nghe con gái nói sẽ kết hôn với người đàn ông hơn con 61 tuổi và lớn hơn ông nội tận 10 tuổi.

Mới đây, nhật báo Daily Mail của Anh đưa tin về Miracle Fogg, một phụ nữ 24 tuổi sống ở Mississippi, Mỹ, kết hôn cùng một người đàn ông hơn cô 61 tuổi. Chồng cô là ông Charles, hơn ông của cô 10 tuổi.

Tâm sự của bố cô dâu gả con gái 20 cho ông lão 85 tuổi - Ảnh 1
 Ông Charles Fogg, 85 tuổi kết hôn với một phụ nữ kém ông 61 tuổi (ảnh trái) / Cô dâu Miracle và cha cô ấy (ảnh phải) - Ảnh: Dailymail

Miracle và Charles gặp nhau lần đầu vào năm 2019 tại một tiệm giặt ủi. Đó là nơi ông Charles làm việc vào thời điểm đó.

Cô Miracle đã bắt chuyện với Charles bất cứ khi nào cô đến tiệm giặt ủi, nhanh chóng yêu ông và cuối cùng quyết định kết hôn với Charles.

Tâm sự của bố cô dâu gả con gái 20 cho ông lão 85 tuổi - Ảnh 2
Miracle và Charles gặp nhau lần đầu vào năm 2019 tại một tiệm giặt ủi và phát sinh tình cảm - Ảnh: Dailymail

Khi Miracle nói với gia đình rằng cô sẽ kết hôn với ông Charles, tất nhiên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình.

Đó là bởi vì Charles lớn hơn Miracle 61 tuổi. Khi nghe con gái nói rằng mình sẽ kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn ông nội của mình, cha cô đã đặc biệt phản đối.

Tâm sự của bố cô dâu gả con gái 20 cho ông lão 85 tuổi - Ảnh 3
Dù ra sức ngăn cấm, nhưng cha cô vẫn phải bất lực chiều theo quyết định của con mình - Ảnh: Dailymail 

Nhưng ngay cả khi cha của Miracle ngăn cấm cũng không thể phá vỡ quyết tâm của con gái mình. Cuối cùng, Miracle và ông Charles kết hôn vào tháng 7 năm ngoái.

Cha của Miracle luôn thể hiện thái độ nghiêm khắc, kiên quyết trên gương mặt tại thời điểm diễn ra đám cưới. Tuy nhiên, Miracle lại gây chú ý khi cho biết ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

Tâm sự của bố cô dâu gả con gái 20 cho ông lão 85 tuổi - Ảnh 4
Cả hai kết hôn vào tháng 7 năm ngoái - Ảnh: Dailymail

Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là cả hai đang có ý định sinh con. Miracle cho biết cô đang cố gắng có con với Charles. Cô đang nghĩ đến việc thử mang thai trong ống nghiệm nếu khó thụ thai tự nhiên.

Đám cưới đặc biệt của cô dâu 70 chú rể 27 tuổi

Đám cưới đặc biệt của cô dâu 70 chú rể 27 tuổi

Đám cưới của cặp đôi chênh lệch 43 tuổi đặc biệt đến mức được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội cô gái 20 kết hôn với ông lão 85 tuổi

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 54 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 58 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích