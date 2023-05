Các nghiên cứu mới đây cho thấy, những bệnh nhân tái nhiễm với Covid-19 có bệnh tình ít nghiêm trọng hơn so hơn với lần nhiễm bệnh trước đó.

Những nghiên cứu mới đây từ Qatar đã cho thấy việc tái nhiễm Covid-19 không còn nghiêm trọng nữa. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát trên 1.304 cá nhân bị nhiễm Covid-19 lần thứ hai với 6.520 người bị nhiễm virus này lần đầu tiên.

Những nghiên cứu mới đây từ Qatar đã cho thấy việc tái nhiễm với Covid-19 không còn nghiêm trọng nữa - Ảnh: Internet

Theo kết quả của nghiên này được đăng trên Tạp chí Y học New England vào hôm thứ Tư, tỷ lệ người bệnh tái nhiễm có tỷ lệ phát triển nặng thấp hơn 88%. Tiến sĩ Laith Jamal Abu-Raddad trực thuộc Trường Đại học Y dược Weill Cornell cho biết những bệnh nhân tái nhiễm có nguy cơ nhập viện thấp hơn 90% so với những bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên và không ai trong nghiên cứu là người tái nhiễm cần được chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong do Covid-19.

"Gần như tất cả các trường hợp tái nhiễm đều nhẹ, có lẽ 'trí nhớ' của hệ miễn dịch đã khiến cho sự nhiễm bệnh trở nên ít nghiêm trọng hơn." - Tiến sĩ Laith Jamal Abu-Raddad nói.

'Có lẽ 'trí nhớ' của hệ miễn dịch đã khiến cho sự nhiễm bệnh trở nên ít nghiêm trọng hơn' - Ảnh: Internet

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng nguy cơ những người tái nhiễm mắc bệnh nặng ở lần nhiễm bệnh thứ hai chỉ là khoảng 1% so với lần mắc Covid-19 đầu tiên. Đối với một nửa số người tái nhiễm trong nghiên cứu lần này, lần mắc bệnh đầu tiên của họ đã xảy ra hơn chín tháng trước đó.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý thêm rằng, họ vẫn chưa rõ khả năng bảo vệ của hệ miễn dịch chống lại sự tái nhiễm nghiêm trọng sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng theo họ suy đoán, nếu như khả năng này có thể kéo dài thì virus Corona sẽ trở nên phổ biến và các bệnh liên quan đến Covid-19 sẽ trở nên "lành tính hơn".

