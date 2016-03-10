Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay AF1891 của hãng hàng không Air France khởi hành từ Istanbul đi Paris tối thứ Hai đã bị sốc khi phát hiện em bé 1 tuổi bò trong hành lí của 1 phụ nữ.

Mirror hôm 9.3 cho hay, một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi phát hiện 1 em bé được giấu trong hành lí xách tay của 1 phụ nữ trên chuyến bay.

Đứa bé bị giấu trong túi xách và ‘không có vé’, theo tờ Planet.fr.

Sau khi một hành khách nhìn thấy chiếc túi xách động đậy, phi hành đoàn được thông báo và họ đã áp giải người phụ nữ và em bé ra trước máy bay.

Em bé được phát hiện khi chuyến bay đang ở giữa chừng cuộc hành trình từ sân bay Ataturk (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Paris.

Một nhân chứng cho hay: “Chiếc túi vải thuộc về 1 phụ nữ ngồi ở ghế sau máy bay. Có lúc cô ta muốn mở nó ra và hành khách ngồi gần đó thấy có gì đó đang động đậy bên trong”.

Người hành khách chứng kiến chiếc túi chuyển động được cho là ‘rất sốc’.

Một nhân chứng khác cho biết phi hành đoàn không hề phát đi thông báo để trấn an hành khách.

Trong khi đó, phát ngôn viên của hãng Air France cho biết em bé không có vé. Họ đang phối hợp với chính quyền để điều tra vụ việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-phat-hien-em-be-1-tuoi-trong-hanh-li-xach-tay-tren-may-bay-46429.html