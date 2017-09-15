Sốc: Người phụ nữ 1 chồng 2 con vẫn là trinh nữ khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ

Thế giới 15/09/2017 11:59

Kết hôn được 3 năm, đã sinh con đầu lòng và chuẩn bị làm mẹ lần thứ hai nhưng bác sĩ phát hiện ra thai phụ vẫn là trinh nữ. Nguyên nhân xuất phát từ hình dạng màng trinh hình lỗ rây đặc thù của thai phụ họ Trương.

Trang Kiến thức đưa tin, tuần trước phòng khám của bác sĩ Trần Lâm Tiết, Phó chủ nhiệm khoa sản, bệnh viện Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) đã tiếp nhận ca khám thai của thai phụ họ Trương, sinh năm 1991 đi cùng mẹ đẻ của mình.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Trần khá bất ngờ khi thai phụ này sắp trở thành là bà mẹ hai con nhưng màng trinh vẫn hoàn hảo, không bị thương tổn.

Lý giải vấn đề này, bác sĩ Trần cho biết màng trinh của thai phụ họ Trương không giống người bình thường. Đây là kiểu hình màng trinh hình lỗ rây với đặc điểm là màng khá dày và rất ít những lỗ nhỏ li ti. Thông thường, những phụ nữ có màng trinh hình dạng này sẽ bị rách khi quan hệ vợ chồng Tuy nhiên, kiểu hình màng trinh của thai phụ họ Trương đặc biệt đến nỗi không bị rách khi đã sinh con. Đây là trường hợp kỳ lạ nhất trong quá trình hành nghề mà bác sĩ Trần từng gặp phải.

Theo nguyện vọng của thai phụ, trong lần sinh thứ hai, chị mong muốn vừa có thể đẻ mổ, vừa phẫu thuật màng trinh. Để làm được điều này, phải chờ thai phụ sinh xong mới tiến hành phẫu thuật, theo lời bác sĩ Trần.

Được biết, việc màng trinh quá dày đã khiến đời sống hôn nhân của thai phụ họ Trương gặp không ít bất tiện. Sau khi sinh con đầu lòng, chị Trương mắc chứng trầm cảm, giao tiếp khó khăn nên lúc đi khám thai, người mẹ phải đi cùng và giải thích với bác sĩ. Cũng theo tâm sự của người mẹ, chồng chị Trương thường mượn rượu giải sầu, nguyên nhân một phần có thể do chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng gặp trục trặc.

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Trong lần sinh thứ hai này, thai phụ họ Trương mong muốn được đẻ mổ và tiến hành phẫu thuật màng trinh. Ảnh minh họa: Internet

Từ trường hợp của thai phụ họ Trương, bác sĩ Trần cũng đưa ra lời khuyên hữu ích cho các cô gái trẻ. Trước khi cưới, mọi người nên đi khám sức khỏe tổng quát để kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường bên trong và bên ngoài cơ thể, đặc biệt là về sức khỏe sinh sản và giới tính, từ đó có các biện pháp can thiệp kịp thời.

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