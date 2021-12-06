SỐC: Lần đầu tiên trên thế giới phát hiện hà mã nhiễm Covid-19

Mới đây, hai con hà mã đầu tiên trên thế giới đã được xác nhận dương tính với Covid-19 ở một vườn thú tại Bỉ.

Theo The Washington Post, vườn thú Antwerp (Bỉ) cho biết hai con hà mã ở đây đã được xác định mắc COVID-19. Cụ thể, hai con hà mã có tên Imani (14 tuổi) và Hermien (41 tuổi) đã nhận kết quả dương tính với Covid-19 sau khi có triệu chứng sổ mũi. Cặp hà mã này đã được đưa đi cách ly để đề phòng. Hiện, hai con vẫn hoạt động bình thường, không có triệu chứng nào ảnh hưởng đến sức khỏe ngoài việc "chảy nước mũi".

Francis Vercammen, bác sĩ thú y của Vườn thú Antwerp, cho biết: “Theo những gì tôi nắm được thì đây là lần đầu tiên hà mã mắc COVID-19. Trước đó, virus SARS-CoV-2 chủ yếu chỉ gây bệnh ở loài vượn lớn và các loài họ mèo như hổ, sư tử…”.

Vườn thú Antwerp- nơi sinh sống của hơn 5.000 loài động vật - hiện đang hoạt động với một loạt các biện pháp nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 - thứ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27.000 người ở Bỉ.

Những con hà mã đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Vườn thú Antwerp - Ảnh: The Washington Post

Theo The Straits Times, nguồn gốc đại dịch bệnh được cho là do virus từ động vật hoang dã truyền sang người. Virus SARS-CoV-2 cũng được chứng minh là có khả năng truyền từ người sang động vật. Nhiều trường hợp mèo, chó và chồn đã mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc với chủ nhân mắc bệnh. Tại vườn thú, các loài từng nhiễm virus SARS-CoV-2 bao gồm hổ, báo, sư tử, rái cá, linh cẩu và các loài linh trưởng.

Dịch COVID-19 cũng từng lây lan trong các trang trại nuôi chồn hương và các động vật hoang dã, chẳng hạn như hươu. Giữa tháng 11, một vườn thú ở Lincoln (bang Nebraska, Mỹ) cho biết có ba con báo tuyết đã chết vì những biến chứng liên quan đến COVID-19.

Vườn thú Antwerp hiện đang điều tra nguồn lây COVID-19 của hai con hà mã. Thời gian gần đây, không có nhân viên vườn thú nào có các triệu chứng của COVID-19 hoặc dương tính với SARS-CoV-2.

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