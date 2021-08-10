Sốc: Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bị tố giả tạo, không đeo khẩu trang trong buổi tiệc sinh nhật 'thu nhỏ'?

Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích khi ông bị bắt gặp không đeo khẩu trang trong buổi tiệc sinh nhật của mình.

Mới đây, một bản tin trên đài RT vào ngày 8/8 khiến nhiều người sốc trước thông tin cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích khi ông bị bắt gặp không đeo khẩu trang trong buổi tiệc sinh nhật "thu nhỏ" của mình.

Cụ thể, các tấm ảnh chụp từ buổi tiệc đã cho thấy những khách mời không đeo khẩu trang. Ngoài ra, giấy chứng nhận tiêm chủng cũng không phải là một yêu cầu bắt buộc khi tham gia sự kiện.

Thậm chí, trong buổi tiệc, có những lúc ông Obama không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, đoạn video gốc cho thấy điều này đã bị xóa.

Hình ảnh ông Obama không mang khẩu trang trong buổi tiệc sinh nhật - Ảnh: RT

Ông Obama là đảng viên Dân chủ mới nhất bị cáo buộc "giả tạo" vì không tuân thủ các biện pháp phòng dịch mà chính ông đã quảng bá với công chúng. Buổi tiệc sinh nhật của cựu tổng thống ban đầu đã gây ra sự phẫn nộ khi các báo cáo cho biết danh sách khách mời lên đến hàng trăm.

Đáp lại sự phản đối, cựu tổng thống cho biết đã thu nhỏ quy mô sự kiện. Tuy nhiên, những bức ảnh về sự kiện này chỉ làm dấy lên nhiều chỉ trích hơn nữa. Trước đó, nhiều đảng viên Dân chủ và quan chức y tế đã cảnh báo về sự nguy hiểm của biến thể Delta, cũng như của các sự kiện đông người được tổ chức trong bối cảnh tiêm chủng đang giảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-cuu-tong-thong-my-barack-obama-bi-to-gia-tao-khong-deo-khau-trang-trong-buoi-tiec-sinh-nhat-thu-nho-416890.html