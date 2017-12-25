Sốc: Bé gái 7 tuổi bị mẹ dùng 2 cây bút chì, 3 cây kim đâm vào cổ gây tai biến não

Thế giới 25/12/2017 20:13

Bực tức vì gọi nhưng con gái không thưa, bà mẹ tâm thần đã dùng 2 cây bút chì và 3 cây kim đâm thẳng vào cổ con gây thương tích nghiêm trọng.

Nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng là cô bé 7 tuổi Xuân Xuân. Em sống cùng gia đình tại huyện Tứ Hồng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Lili – chị của Xuân Xuân cho biết vào lúc 3 giờ sáng ngày 15/12, khi gia đình đang ngủ say thì em nghe tiếng mẹ bực tức la hét:  “Em con không chịu nghe mẹ gọi gì cả! Mẹ sẽ giết nó!

Lili hốt hoảng chảy đến chỗ mẹ và em thì bàng hoàng phát hiện Xuân Xuân đã ngã gục dưới đất. Người mẹ tiếp tục lên cơn điên chạy vào nhà bếp lấy con dao. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lili tức tốc gọi điện cho cha.

Xuân Xuân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Em bị 2 mẩu bút chì dài khoảng 8 cm đâm vào cổ. Ngoài ra, trong cơ cổ em còn có 3 cây kim. Tại bệnh viện, bác sĩ nhận định dị vật đâm sát động mạch nên tình trạng hết sức nguy cấp. Mặc dù được phẫu thuật để giữ mạng sống nhưng vết thương của Xuân Xuân đã bị nhiễm trùng gây ảnh hưởng đến não và có nguy cơ mắc bệnh động kinh.

Sốc: Bé gái 7 tuổi bị mẹ dùng 2 cây bút chì, 3 cây kim đâm vào cổ gây tai biến não - Ảnh 1
Người mẹ tâm thần đã dùng bút chì và kim đâm vào cổ con gái - Ảnh: ChineseMicroNews

Chia sẻ về câu chuyện thương tâm của con gái, anh Phó – cha Xuân Xuân cho biết vợ anh bị tâm thần cách đây 6 năm. Thời điểm kinh tế gia đình dư dả, anh đã đưa chị đi điều trị tại bệnh viện. Lúc này sức khỏe của vợ anh đã dần bình phục. Tuy nhiên sau đó, cuộc sống gia đình mỗi lúc một khó khăn, anh đưa vợ về nhà điều trị thì bệnh tình ngày một nặng hơn. Một mình anh Phó phải đi làm cật lực để nuôi vợ và 3 đứa con.

Tôi không ngờ gia đình tôi gặp phải tình cảnh éo le này. Gia đình tôi đã gần như kiệt quệ vì căn bệnh của vợ. Vậy mà giờ cũng chính căn bệnh ấy đã suýt hại chết con gái”.

Sốc: Bé gái 7 tuổi bị mẹ dùng 2 cây bút chì, 3 cây kim đâm vào cổ gây tai biến não - Ảnh 2
Xuân Xuân vẫn đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt - Ảnh: ChineseMicroNews

Theo ChineseMicroNews, hiện tại Xuân Xuân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Trong khi đó, người mẹ đã bị cơ quan chức năng tạm giữ và tiến hành giám định tâm thần.

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Từ khóa:   mẹ tâm thần tai nạn kinh hoàng tai nạn thương tâm ở trẻ em

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