Sốc: Bé gái 14 tuổi cao gấp rưỡi bạn bè, 'vượt mặt' cả bố mẹ, lênh khênh như 'người khổng lồ' với chiều cao 2,26 mét

Cô bé 14 tuổi đã thu hút sự chú ý của CĐM với chiều cao 2,26 mét. Thậm chí, cư dân mạng còn so sánh với huyền thoại bóng rổ của Trung Quốc là Yao Ming.

Theo trang Oddity Central (Anh), sau khi giành chiến thắng tại Giải Bóng rổ Quốc gia U15 Trung Quốc, Zhang Ziyu, thành viên của đội bóng rổ Sơn Đông, người sở hữu chiều cao 2,26 mét, đã trở thành hiện tượng gây "sốt" trên MXH. Càng sốc hơn khi cô bé chỉ mới 14 tuổi. Chiều cao khủng của Zhang Ziyu khiến những đồng đội của cô bé trông như người tí hon.

Người 'khổng lồ' 14 tuổi - Ảnh: Global Times

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cha mẹ của Zhang đều là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Bố cô sở hữu chiều cao 2,13 mét, còn mẹ cũng cao đến 1,98 mét.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, Zhang Ziyu đã cao 1,6 mét khi học lớp một. Đến lớp sáu, cô bé đã cao tới 2,1 mét. Mới 14 tuổi, cô bé tuổi vị thành niên này đã tiến gần đến tầm vóc của huyền thoại bóng rổ Trung Quốc, Yao Ming, người có chiều cao 2,29 mét.

Mặc dù sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ đối với một cầu thủ bóng rổ tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu cô bé tham gia thi đấu thì cuộc thi sẽ trở nên không công bằng đối với đội đối thủ. Bởi vì trong trận đấu, có nhiều đối thủ thậm chí còn chưa đứng đến thắt lưng của cô bé 14 tuổi.

Sở hữu chiều cao khủng, cô bé dễ dàng ném bóng vào rổ mà đối thủ chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn - Ảnh: O.C

Các chuyên gia thể thao khác cũng nhận định rằng nếu Zhang tiếp tục tập luyện, cô bé sẽ có một tương lai tươi sáng trong bộ môn bóng rổ. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cảnh báo rằng sự chênh lệch chiều cao quá lớn giữa cô và những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác có thể gây ra các vấn đề xã hội và yêu cầu cô bé phải được bảo vệ trước nạn kỳ thị.

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