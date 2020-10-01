Số phận bi thảm của 2 người con gái Lưu Bị sau khi lọt vào tay Tào Tháo

Thế giới 01/10/2020 17:00

Là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc vậy nhưng Lưu Bị cũng có những nỗi đau mà chỉ mình ông mới biết.

Năm Kiến An thứ 13, Lưu Bị đưa thuộc hạ và dân chúng rời khỏi Kinh Châu. Sau khi biết thông tin này, Tào Tháo đã tự mình dẫn quân đuổi theo truy sát. Trong trận chiến này, phía Lưu Bị thua tan tác, ngay cả gia quyến cũng không thể bảo vệ được. Cũng may khi đó Triệu Tử Long không quản hiểm nguy đã cứu được con trai của Lưu Bị. Mặc dù thoát được cuộc truy sát của Tào Tháo nhưng hai người con gái của Lưu Bị lại không có được may mắn đó.

luu bi 1
Lưu Bị và Tào Tháo đều là những nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ nổi tiếng đa nghi, Tào Tháo còn được biết đến là người háo sắc. Nhan sắc của hai cô con gái Lưu Bị được Tào Tháo đặc biệt chú ý. Tuy nhiên khi đó em trai của Tào Tháo là Tào Thuần vừa mới lập đại công trở về và xin anh trai ban cho mình hai cô con gái của Lưu Bị. Trước lời thỉnh cầu này, Tào Tháo đồng ý ban hai người đẹp cho Tào Thuần.

luu bi 2
Tào Tháo bắt hai cô con gái của Lưu Bị làm trò tiêu khiển - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó Tào Thuần đã 48 tuổi còn hai cô con gái của Lưu Bị còn rất trẻ. Không lâu sau Tào Thuần qua đời, hai người con của Lưu Bị vẫn không được giải thoát. Nổi tiếng háo sắc nên Tào Tháo không dễ dàng buông tha cho hai người đẹp này. Ông đưa hai người con gái của Lưu Bị vào sống trong Đồng Tước Đài và coi đây là chốn hậu cung của mình. Thế nhưng cũng có ghi chép cho rằng sau khi Tào Thuần chết, Tào Tháo tiếp tục ban hai người con gái của Lưu Bị cho con trai của Tào Thuần. Một khi đã lọt vào tay Tào Tháo, số phận hai cô con gái của Lưu Bị chắc chắn rất bi thảm.

luu bị 3
Số phận bi thảm của hai người con gái luôn khiến Lưu Bị canh cánh trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù là người thành lập nhà Thục Hán thời Tam Quốc, vang danh thiên hạ vậy nhưng mỗi khi nhắc đến hai cô con gái bị Tào Tháo bắt đi, Lưu Bị đều cảm thấy áy náy và xót xa.

Chuyện về 2 bà cháu cùng gả cho Hoàng đế Càn Long: Người trở thành Hoàng hậu trong khi cháu gái lại cô độc cả đời ở chốn thâm cung

Chuyện về 2 bà cháu cùng gả cho Hoàng đế Càn Long: Người trở thành Hoàng hậu trong khi cháu gái lại cô độc cả đời ở chốn thâm cung

Trong các ghi chép lịch sử, Hoàng đế Càn Long có hơn 40 hậu phi, gặp bất cứ mỹ nhân nào ông cũng đưa về hậu cung.

Xem thêm
Từ khóa:   Tào Tháo Tam Quốc Tào Thuần

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích