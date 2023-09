Số phận bi thảm của 2 người con gái Lưu Bị sau khi lọt vào tay Tào Tháo

Là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc vậy nhưng Lưu Bị cũng có những nỗi đau mà chỉ mình ông mới biết.

Năm Kiến An thứ 13, Lưu Bị đưa thuộc hạ và dân chúng rời khỏi Kinh Châu. Sau khi biết thông tin này, Tào Tháo đã tự mình dẫn quân đuổi theo truy sát. Trong trận chiến này, phía Lưu Bị thua tan tác, ngay cả gia quyến cũng không thể bảo vệ được. Cũng may khi đó Triệu Tử Long không quản hiểm nguy đã cứu được con trai của Lưu Bị. Mặc dù thoát được cuộc truy sát của Tào Tháo nhưng hai người con gái của Lưu Bị lại không có được may mắn đó.

Lưu Bị và Tào Tháo đều là những nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ nổi tiếng đa nghi, Tào Tháo còn được biết đến là người háo sắc. Nhan sắc của hai cô con gái Lưu Bị được Tào Tháo đặc biệt chú ý. Tuy nhiên khi đó em trai của Tào Tháo là Tào Thuần vừa mới lập đại công trở về và xin anh trai ban cho mình hai cô con gái của Lưu Bị. Trước lời thỉnh cầu này, Tào Tháo đồng ý ban hai người đẹp cho Tào Thuần.

Tào Tháo bắt hai cô con gái của Lưu Bị làm trò tiêu khiển - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó Tào Thuần đã 48 tuổi còn hai cô con gái của Lưu Bị còn rất trẻ. Không lâu sau Tào Thuần qua đời, hai người con của Lưu Bị vẫn không được giải thoát. Nổi tiếng háo sắc nên Tào Tháo không dễ dàng buông tha cho hai người đẹp này. Ông đưa hai người con gái của Lưu Bị vào sống trong Đồng Tước Đài và coi đây là chốn hậu cung của mình. Thế nhưng cũng có ghi chép cho rằng sau khi Tào Thuần chết, Tào Tháo tiếp tục ban hai người con gái của Lưu Bị cho con trai của Tào Thuần. Một khi đã lọt vào tay Tào Tháo, số phận hai cô con gái của Lưu Bị chắc chắn rất bi thảm.

Số phận bi thảm của hai người con gái luôn khiến Lưu Bị canh cánh trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù là người thành lập nhà Thục Hán thời Tam Quốc, vang danh thiên hạ vậy nhưng mỗi khi nhắc đến hai cô con gái bị Tào Tháo bắt đi, Lưu Bị đều cảm thấy áy náy và xót xa.

