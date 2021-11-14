Số ca mắc Coivd-19 mới ở Trung Quốc đang tăng lên, nguy cơ bùng dịch trong mùa đông năm nay sẽ rất cao

Với hơn 1.000 ca mắc mới trong cộng đồng ở 21 tỉnh, đợt bùng phát dịch mới tại Trung Quốc là đợt dịch lây lan rộng nhất sau đợt dịch ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019. Thế nhưng Trung Quốc vẫn duy trì theo chiến lược 'không Coivd'.

Theo thông tin từ Vietnamplus, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 13/11 cảnh báo khi mùa đông bắt đầu và nhiệt độ xuống thấp, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 kết hợp với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cúm sẽ tăng lên rất nhanh.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Mễ Phong cho biết Trung Quốc cam kết thực hiện chiến lược "không Covid" và sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực phòng ngừa tại các thành phố cảng để kiểm soát số ca nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài và tiếp tục thúc đẩy việc tiêm chủng quy mô lớn.

Dù số ca mắc Coivd-19 đang diễn ra ở rất nhiều tỉnh nhưng Trung Quốc vẫn theo chiến lược 'không Covid'. Ảnh: Internet

Hiện, đợt bùng phát dịch Covid-19 mới tại Trung Quốc đã lan ra 21 khu vực cấp tỉnh, tương đương 2/3 quốc gia này, trong khi nhà chức trách vẫn đang chạy đua kiểm soát dịch.

Với hơn 1.000 ca mắc mới trong cộng đồng ở 21 tỉnh, đợt bùng phát dịch mới tại Trung Quốc là đợt dịch lây lan rộng nhất sau đợt dịch ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019.

Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới, song Trung Quốc vẫn siết chặt các biện pháp chống dịch theo chiến lược "không Covid," bao gồm đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly và xét nghiệm hàng loạt.

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết đợt bùng phát dịch hiện tại dường như đang chững lại, với các ca nhiễm được ghi nhận giai đoạn đầu ở Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang và Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cũng như những nơi khác đã dần được kiểm soát.

Tuy nhiên, tình hình dịch ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vẫn phức tạp, với các ca nhiễm trong cộng đồng được phát hiện ở các thị trấn và khu vực riêng lẻ trong thành phố.

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