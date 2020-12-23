Sinh 7 đứa con trong vòng 13 năm, mẹ 8x tiết lộ nguyên nhân 'té ngửa' phía sau liên quan đến ông chồng cực phẩm

Sinh con từ năm 20 tuổi, đến khi 34 nhà đã có 9 thành viên. Dân mạng bật ngửa với lý do phía sau cho sự "hy sinh" cao cả của bà mẹ bỉm sữa đông con.

Xã hội hiện đại, cộng thêm chính sách "chỉ nên có 2 con" thì việc các ông bố bà mẹ sinh nhiều hơn 2 đứa là chuyện ít thấy. Dễ hiểu tại sao dư luận lập tức dậy sóng khi hình ảnh một gia đình Trung Quốc với tận 7 "thiên thần nhỏ" được đăng tải. Điều khiến mọi người chú ý hơn, đó là dù trải qua rất nhiều lần sinh nở nhưng bà mẹ 8x vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng tuyệt hảo của mình. Vậy đâu là nguyên do khiến bà mẹ bỉm sữa đông con này chấp nhận "hy sinh" lớn đến như vậy? Hình ảnh hạnh phúc của gia đình trước khi đón thành viên thứ 9 trong nhà - Ảnh: Internet Được biết, người mẹ Trung Quốc này sinh năm 1984. Cô cho hay mình và chồng kết hôn khi bản thân còn rất trẻ. Mới 20, cô đã hạ sinh con đầu lòng. Đến nay gia đình nhỏ đã có "đủ nếp, đủ tẻ" với 5 trai, 2 gái. Điểm thú vị là trong khi con đầu đã bước vào độ tuổi trung học thì con út của cô chỉ vừa mới cai sữa.

Con gái lớn, con trai thứ 2 và cặp sinh đôi lần lượt ra đời chỉ cách nhau 1 năm - Ảnh: Internet Câu chuyện lập tức nhận được sự quan tâm cư dân mạng. Nhiều người cho rằng việc đông con như thế cũng không phải là quá lạ, đặc biệt khi gia đình có điều kiện, hoặc chồng có gia thế khủng ép buộc vợ ở nhà toàn tâm sinh đẻ cho ông bà, hay có khi chính cô vợ lại muốn sinh nhiều để tăng thêm cơ hội phân chia tài sản, còn không thì để "giữ chân chồng". Tuy nhiên, đến khi bà mẹ 8x tiết lộ gia thế của hai vợ chồng không "khủng" như đồn đoán, và cả hai chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, dư luận mới "bật ngửa" với lý do đằng sau của việc sinh con đông này. Ba thiên thần nhỏ tiếp theo lần lượt ra đời vào các năm 2016, 2018 và 2019 - Ảnh: Internet Theo đó, người chồng thuộc dạng không chỉ ưa nhìn, cao ráo, khôi ngô mà theo chia sẻ từ chính chủ, quan trọng nhất là anh chàng sở hữu IQ lên đến 140, tức thuộc nhóm người cực thông minh chiếm chưa đầy 2% dân số thế giới. Đúng nghĩa không chỉ chuẩn "chồng nhà người ta" mà còn thuộc hạng "cực phẩm thế gian xưa nay hiếm". Và lý do cô đưa ra đúng thật khiến mọi người há hốc mồm, đơn giản chỉ vì:"Không muốn gen tốt của chồng bị lãng phí".

Cô vợ rất tự hào về người chồng 'tài sắc vẹn toàn' của mình - Ảnh: Internet Chia sẻ của bà mẹ 8x khiến không ít người ganh tị thay cho hạnh phúc của cô. Tuy nhiên, không ít người lắc đầu vì cho rằng suy nghĩ của cô hơi ngây thơ quá mức. Vì trên thực tế, khoa học đã chứng minh gen của con cái được quyết định bởi chính cả cha lẫn mẹ. Cho nên suy cho cùng, việc một bà vợ có một ông chồng cực phẩm không đồng nghĩa dàn "hậu duệ" của mình cũng sẽ y như khuôn đúc.

Hiếm muộn suốt 10 năm, vợ vừa thông báo mang thai thì chồng đòi chôn sống, biết nguyên nhân ai nấy đều thương cảm Thay vì sung sướng khi biết vợ mang thai sau 10 năm hiếm muộn, người chồng lại đào mộ đòi chôn sống vợ. Biết nguyên nhân ai nấy đều tỏ ra thương cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-7-dua-con-trong-vong-13-nam-me-8x-tiet-lo-nguyen-nhan-te-ngua-phia-sau-lien-quan-den-ong-chong-cuc-pham-391132.html