Sinh 7 đứa con trong vòng 13 năm, mẹ 8x tiết lộ nguyên nhân 'té ngửa' phía sau liên quan đến ông chồng cực phẩm

Thế giới 23/12/2020 15:58

Sinh con từ năm 20 tuổi, đến khi 34 nhà đã có 9 thành viên. Dân mạng bật ngửa với lý do phía sau cho sự "hy sinh" cao cả của bà mẹ bỉm sữa đông con.

Xã hội hiện đại, cộng thêm chính sách "chỉ nên có 2 con" thì việc các ông bố bà mẹ sinh nhiều hơn 2 đứa là chuyện ít thấy. Dễ hiểu tại sao dư luận lập tức dậy sóng khi hình ảnh một gia đình Trung Quốc với tận 7 "thiên thần nhỏ" được đăng tải. Điều khiến mọi người chú ý hơn, đó là dù trải qua rất nhiều lần sinh nở nhưng bà mẹ 8x vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng tuyệt hảo của mình. Vậy đâu là nguyên do khiến bà mẹ bỉm sữa đông con này chấp nhận "hy sinh" lớn đến như vậy?

me bim sua dong con 1
Hình ảnh hạnh phúc của gia đình trước khi đón thành viên thứ 9 trong nhà - Ảnh: Internet

Được biết, người mẹ Trung Quốc này sinh năm 1984. Cô cho hay mình và chồng kết hôn khi bản thân còn rất trẻ. Mới 20, cô đã hạ sinh con đầu lòng. Đến nay gia đình nhỏ đã có "đủ nếp, đủ tẻ" với 5 trai, 2 gái. Điểm thú vị là trong khi con đầu đã bước vào độ tuổi trung học thì con út của cô chỉ vừa mới cai sữa.

me bim sua dong cao 2
Con gái lớn, con trai thứ 2 và cặp sinh đôi lần lượt ra đời chỉ cách nhau 1 năm - Ảnh: Internet

Câu chuyện lập tức nhận được sự quan tâm cư dân mạng. Nhiều người cho rằng việc đông con như thế cũng không phải là quá lạ, đặc biệt khi gia đình có điều kiện, hoặc chồng có gia thế khủng ép buộc vợ ở nhà toàn tâm sinh đẻ cho ông bà, hay có khi chính cô vợ lại muốn sinh nhiều để tăng thêm cơ hội phân chia tài sản, còn không thì để "giữ chân chồng". Tuy nhiên, đến khi bà mẹ 8x tiết lộ gia thế của hai vợ chồng không "khủng" như đồn đoán, và cả hai chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, dư luận mới "bật ngửa" với lý do đằng sau của việc sinh con đông này.

me bim sua dong con 3
Ba thiên thần nhỏ tiếp theo lần lượt ra đời vào các năm 2016, 2018 và 2019 - Ảnh: Internet

Theo đó, người chồng thuộc dạng không chỉ ưa nhìn, cao ráo, khôi ngô mà theo chia sẻ từ chính chủ, quan trọng nhất là anh chàng sở hữu IQ lên đến 140, tức thuộc nhóm người cực thông minh chiếm chưa đầy 2% dân số thế giới. Đúng nghĩa không chỉ chuẩn "chồng nhà người ta" mà còn thuộc hạng "cực phẩm thế gian xưa nay hiếm". Và lý do cô đưa ra đúng thật khiến mọi người há hốc mồm, đơn giản chỉ vì:"Không muốn gen tốt của chồng bị lãng phí".

me bim sua dong con 4
Cô vợ rất tự hào về người chồng 'tài sắc vẹn toàn' của mình - Ảnh: Internet

Chia sẻ của bà mẹ 8x khiến không ít người ganh tị thay cho hạnh phúc của cô. Tuy nhiên, không ít người lắc đầu vì cho rằng suy nghĩ của cô hơi ngây thơ quá mức. Vì trên thực tế, khoa học đã chứng minh gen của con cái được quyết định bởi chính cả cha lẫn mẹ. Cho nên suy cho cùng, việc một bà vợ có một ông chồng cực phẩm không đồng nghĩa dàn "hậu duệ" của mình cũng sẽ y như khuôn đúc.

Hiếm muộn suốt 10 năm, vợ vừa thông báo mang thai thì chồng đòi chôn sống, biết nguyên nhân ai nấy đều thương cảm

Hiếm muộn suốt 10 năm, vợ vừa thông báo mang thai thì chồng đòi chôn sống, biết nguyên nhân ai nấy đều thương cảm

Thay vì sung sướng khi biết vợ mang thai sau 10 năm hiếm muộn, người chồng lại đào mộ đòi chôn sống vợ. Biết nguyên nhân ai nấy đều tỏ ra thương cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc chuyện hy hữu gia đình đông con

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích