Siêu thị Úc sẽ không còn sử dụng túi nhựa

Các siêu thị ở Úc đã quyết định ngừng bán túi nhựa tái sử dụng trong cửa hàng của họ từ tháng 7 năm nay.
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Theo tờ Sydney Morning Herald của Úc đưa tin vào ngày 10/5 (giờ địa phương), Tập đoàn Coles, một trong hai công ty siêu thị lớn nhất của Úc, cùng ngày tuyên bố sẽ không bán túi mua sắm bằng nhựa tại các cửa hàng của mình từ tháng 7 năm nay.
Ông Matt Swindels, giám đốc phát triển bền vững của Tập đoàn Coles cho biết: "Hành động này sẽ ngăn chặn việc lưu thông 230 triệu túi nhựa mỗi năm. Chúng tôi sẽ sử dụng 100% túi giấy tái chế".
Người ta ước tính rằng quyết định của Woolworths sẽ giảm khối lượng rác thải nhựa khoảng 9.000 tấn mỗi năm.
Túi nhựa có thể sớm biến mất khỏi các cửa hàng tạp hóa ở Úc, và các nhà bán lẻ vừa và nhỏ khác dự kiến sẽ có hành động tương tự.
Gần đây, tại Úc, một công ty dịch vụ phụ trách xử lý rác thải đã phá sản vào tháng 2 và chương trình tái chế REDcycle do các siêu thị quảng bá để bảo vệ môi trường đã bị đình chỉ.
Theo đó, vấn đề xử lý rác thải nhựa ở đây đang nổi lên như một vấn đề môi trường nhạy cảm.