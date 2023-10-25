Vụ va chạm hàng loạt liên quan đến 158 phương tiện xảy ra trên đường cao tốc ở bang Louisiana, Mỹ do 'siêu sương mù' khiến ít nhất 7 người chết, hơn 25 người bị thương.

Theo hãng tin AP đưa tin ngày 23/10 (giờ địa phương), một vụ tai nạn liên quan đến ít nhất 158 ​​phương tiện đã xảy ra trên đường cao tốc Interstate 55 gần New Orleans, Louisiana, Mỹ vào sáng cùng ngày. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ tai nạn này. Giao thông trên đường cao tốc bị tắc nghẽn ở cả hai hướng và chính quyền đã triển khai xe buýt trường học để di chuyển nạn nhân.

Nhiều phương tiện vướng vào nhau sau vụ va chạm liên hoàn do "siêu sương mù" xảy ra trên đường cao tốc ở Louisiana, Mỹ - Ảnh: Twitter Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là màn “siêu sương mù” gây cản tầm nhìn của các tài xế. Tầm nhìn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn chưa đến 10 feet (khoảng 3 mét). Theo các video hiện trường vụ tai nạn, một số ô tô nằm chồng lên các ô tô khác, kính, kim loại và các mảnh vụn khác nằm rải rác khắp nơi trên mặt đường. Tại thời điểm xảy ra va chạm, nhiều phương tiện dính chặt vào nhau, một số xe bị bẹp dúm không thể nhận dạng, nhiều phương tiện bị lật hoàn toàn hoặc cháy đen.

Một số phương tiện bị cháy đen sau vụ va chạm - Ảnh: AP Một nạn nhân cho biết: “Trong ít nhất 30 phút, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh kim loại nghiền nát và tiếng lốp xe nổ khi ô tô đâm vào nhau”. Một nạn nhân khác cho biết: “Tôi phải đá tung cửa để bò ra khỏi xe bị hỏng. Sau đó, tôi chạy xuống quốc lộ để giúp đỡ những người khác bị mắc kẹt trên các xe khác”. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AP Vì xảy ra trên quy mô lớn nên phải mất hơn nửa ngày mới có thể kiểm soát được vụ tai nạn. Dù vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng nhưng việc tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục cho đến tận đêm khuya. Cảnh sát cho biết: “Có thể sẽ phát hiện thêm nhiều thương vong khi lực lượng ứng phó khẩn cấp tìm kiếm đống đổ nát”.

Hai tàu hỏa tông nhau kinh hoàng khiến ít nhất 17 người chết, 100 người bị thương Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 23/10 giữa một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, con số thương vong được dự báo còn tiếp tục tăng.

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