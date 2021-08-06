Cảnh sát cho biết, người đàn ông không bị thương nặng nhưng hành động nông nổi khiến anh ta gần như phải trả giá bằng mạng sống.
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Mới đây, cảnh sát thành phố Kherson, miền Nam Ukraine vừa công bố một câu chuyện tai nạn hy hữu xảy ra tại địa phương. Cụ thể, một nam thanh niên suýt chết trong tư thế "khó đỡ" khi cố tình đột nhập vào nhà của người yêu cũ.
Được biết, chàng trai này đến nhà bạn gái cũ rồi cả 2 cùng nhau say sưa uống rượu. Trong cơn say, gã đàn ông lại muốn quan hệ tình dục nhưng đã bị cô gái từ chối. Cô không muốn rước thêm phiền phức nên đã đuổi gã người yêu cũ ra khỏi nhà rồi chốt hết tất cả các ô cửa.
Dù vậy, thanh niên này vẫn không chịu từ bỏ mà tìm mọi cách để đột nhập vào nhà cô. Anh đi ra phía cửa sổ sau nhà, cố chui qua khe hở giữa 2 cánh cửa sổ nhưng nào ngờ mới qua được nửa người thì bị mắc kẹt luôn ở đó và bất tỉnh do ngạt thở.
Cô gái trong nhà đã chứng kiến sự việc, lo lắng có tai nạn xảy ra nên đã gọi điện cầu cứu cảnh sát. Khi đến hiện trường, cảnh sát nhìn thấy thanh niên ở tư thế lơ lửng trên ô cửa, nửa thân trên ở bên trong còn nửa thân dưới vẫn lủng lẳng bên ngoài.
Cảnh tượng này đã khiến nhiều người không khỏi bật cười. Các nhân viên y tế cho biết, nạn nhân suýt chết vì ngạt thở nên được lập tức đưa đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết, người đàn ông không bị thương nặng nhưng hành động nông nổi của như ta gần như phải trả giá bằng mạng sống nếu không kịp giải cứu.
Trước đó, năm 2017, một tình huống tương tự cũng được cảnh sát giải cứu khi tên trộm đang cố đột nhập vào nhà người khác. Lúc này, kẻ gian buộc phải kêu cứu khi kế hoạch của hắn thất bại ngay từ bước đầu tiên. Một bức ảnh do Cảnh sát West Midlands chụp cho thấy tên trộm đang thò 2 chân ra khỏi ô thoáng. Ngay sau khi được giải cứu, hắn đã bị cảnh sát giam giữ.