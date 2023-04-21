Sau khi ly hôn người phụ nữ quyết định làm điều này giúp chồng và người yêu mới khiến dân tình nể phục.

Đầu tháng 4, Leah Bourdo, sống ở bang Michigan (Mỹ), đăng tải video ghi lại cảnh chồng cũ của cô, Steve Bourdo, cầu hôn bạn gái Shonda Betz, Business Insider đưa tin.

Không chỉ duy trì mối quan hệ hòa thuận hậu ly hôn, Leah Bourdo (Mỹ) còn đề nghị được tham gia vào màn cầu hôn bạn gái của chồng cũ và chúc phúc cho họ.

“Cuối tuần đó, tôi nhất định phải có mặt để chứng kiến chồng cũ của mình cầu hôn bạn gái anh ấy. Shonda là kiểu phụ nữ mà tôi cầu nguyện sẽ bước vào cuộc đời Steve. Cô ấy rất tuyệt vời đối với các con của chúng tôi và chúng cũng rất mến Shonda”, trích nội dung mà Leah viết trong video.

Đoạn clip nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, thu hút hơn 7 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận, hầu hết tán dương hành động của người phụ nữ này.

Leah bày tỏ cảm xúc cá nhân về Shonda, cho biết bạn gái của chồng cũ rất tôn trọng mối quan hệ co-parenting (cùng nuôi dưỡng các con sau khi đã ly dị) giữa cô và Steve.

“Trên hết, cô ấy đã trở thành bạn của tôi, thậm chí của gia đình. Tôi quý mến cô ấy bằng cả trái tim mình”, cô chia sẻ thêm.

Cuối video, người mẹ chào mừng Shonda đến với gia đình, cũng như cảm ơn Steve đã cho phép mình tham dự và chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này.

Chia sẻ với Good Morning America, Leah và chồng cũ nói rằng họ cảm thấy may mắn khi cuộc hôn nhân đổ vỡ lại trở thành một tình bạn thân thiết.

Mặc dù phần lớn bình luận đều tích cực, khen ngợi hành động của Leah, người phụ nữ cho biết nhiều người vẫn đặt câu hỏi rằng làm thế nào để cô chấp nhận, thậm chí trực tiếp chứng kiến chồng cũ đính hôn.

Leah và Steve đã ly hôn vào năm 2015, và sau đó nhờ chuyên gia tư vấn để xây dựng lại mối quan hệ của họ.

“Nhờ đó, chúng tôi có thể đồng hành để chăm sóc các con, và trở nên rất hợp cạ bởi không còn áp lực hôn nhân. Lúc này, chúng tôi chỉ ưu tiên con cái”, Leah chia sẻ.

Câu chuyện về mối quan hệ hòa thuận giữa chồng và vợ cũ thường nhận được sự quan tâm của nhiều người.