Trong clip, anh chàng Vlogger đã trói bạn gái trên ô tô, đồng thời chỉ lái xe một tay, tay còn lại dùng còng số 8 nối với tay bạn gái.

Sergey Kosenko là một Vlogger nổi tiếng ở Nga với hơn 5,1 triệu người theo dõi. Mới đây, trên mạng xã hội, Kosenko đăng tải đoạn clip gây phẫn nộ dữ dội với nội dung: "Trói em bằng dây thừng, bịt miệng em bằng băng keo". Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại hình ảnh, Kosenko lái một chiếc Bentley màu xanh chở bạn gái của anh ta. Đáng nói, cô bạn gái thì nằm sấp trên nóc ô tô trong trạng thái bị bịt băng dính, quấn dây thừng ngang người khá chông chênh, nguy hiểm.

Cô bạn gái thì nằm sấp trên nóc ô tô trong trạng thái bị bịt băng dính, quấn dây thừng ngang - Ảnh: Cắt từ clip Không chỉ vậy, một chi tiết đáng chú ý hơn nữa là Kosenko đã lái xe bằng một tay và tay còn lại thì dùng còng số 8 nối với một tay của bạn gái. Sau đó, chiếc xe cứ vô tư lao đi khắp những ngã đường ở Moscow. Trong xe, còn một người ngồi ở hàng ghế phía sau dùng điện thoại để ghi lại toàn bộ khoảnh khắc nguy hiểm này và cảm xúc của người đi đường khi chứng kiến màn lái xe mạo hiểm.

Kosenko đã lái xe bằng một tay và tay còn lại thì dùng còng số 8 nối với một tay của bạn gái - Ảnh: Cắt từ clip Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút 86.000 lượt xem và chia sẻ. Với sự phát tán chóng mặt của trên mạng xã hội, thanh tra giao thông Moscow cho biết, họ đang tiến hành điều tra đoạn video của Kosenko. Theo ngành chức năng, chiếc xe của Kosenko đang lái được đăng ký tên một người khác và đã có đến 68 khoản tiền phạt chưa nộp, lên đến 78.500 rúp (khoảng 25 triệu đồng). Về phía Kosenko, sau khi nhận nhiều bình luận chỉ trích, anh đã lên tiếng trên trang cá nhân và cho hay màn lái xe mạo hiểm này là một việc quá... bình thường. Bởi trước đó, vlogger này đã làm rất nhiều lần những màn mạo hiểm tương tự như vậy. Trước đó, Sergey Kosenko lái xe máy lao xuống biển trong khi bạn gái ngồi phía sau làm xiếc cũng vấp phải vô vàn chỉ trích Sau đó, Kosenko và bạn gái đã lên tiếng xin lỗi về hành động nguy hiểm của mình. Đồng thời, họ cho biết đã bị phạt tiền. Trước đó, Sergey Kosenko cũng từng bị lên án vì những clip độc hại, câu view rẻ tiền với nội dung nguy hiểm, mang tính mạng mình ra làm trò đùa.

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