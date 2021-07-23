Sự việc xảy ra ngay trên livestream khiến những người đang xem không khỏi rùng mình, ám ảnh. Hung thủ đã dùng súng bắn thẳng vào đầu 2 chị em vô tội.

Theo tờ Daily mail đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 14/7 vừa qua, hai nạn nhân được xác định là chị em sinh đôi Amália và Amanda Alves (Brazil). Đoạn video (đã buộc bị xóa) ghi lại khoảnh khắc đau đớn cuối cùng của họ lúc quỳ cạnh nhau trên con đường tối đầy bụi bẩn.

Chân dung hai chị em xấu số - Ảnh: Internet

Cụ thể, đang livestream thì hai cô gái bất ngờ bị hung thủ khống chế, hắn bắt hai chị em buộc tóc cao lên sau đó dùng súng bắn thẳng vào đầu họ. Không những vậy, tên máu lạnh còn bị cáo buộc nổ thêm 2 phát đạn vào một trong hai nạn nhân sau đó tiếp tục bắn thêm 4 phát súng nữa vào cơ thể bất động của cô.

Hung thủ bắt 2 chị em buộc tóc cao lên sau đó hắn dùng súng bắn vào đầu họ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi hay tin, cảnh sát lập tức đến hiện trường và tìm được thi thể của hai chị em xấu số bên lề đường phía sau một khu nhà ở Pacajus, Ceará. Daily Star cho biết, nghi phạm của vụ giết người gây ám ảnh này là Mateus Abreu - một thiếu niên 17 tuổi, đối tượng này từng bị bắt giữ 7 lần trước đó.

Nghi phạm Mateus Abreu - Ảnh: Internet

Thiếu niên 17 tuổi này từng bị bắt giữ 7 lần trước đó - Ảnh: Internet

Hiện tại cơ quan chức năng Brazil chưa tiết lộ động cơ cụ thể của hung thủ tuy nhiên theo trang tin Jornal de Brasília đưa tin, có thể vì 2 chị em này biết quá nhiều thông tin về những kẻ buôn ma túy tại địa phương nên bị sát hại tàn nhẫn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-2-chi-em-sinh-doi-bi-ban-chet-ngay-tren-livestream-413920.html