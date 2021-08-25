Rợn người 'gương mặt trắng bệch' nhô lên phía sau đứa trẻ đang chơi cầu trượt, mẹ bủn rủn chân tay, đăng đàn cầu cứu dân mạng

Thế giới 25/08/2021 10:00

Một bà mẹ đã vô cùng kinh hãi sau khi phát hiện một cái đầu người lạ xuất hiện phía sau con gái mình khi đứa trẻ chơi cầu trượt.

Mới đây, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình, kinh hãi trước cảnh tượng kỳ quái này. Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh 2 bé gái được mẹ dẫn đi chơi cầu trượt vào buổi tối. Trong khi đứa nhỏ vừa mới trượt xuống thì bất ngờ có một cái đầu người thò lên từ phía sau.

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Khi đứa bé trượt xuống, một chiếc đầu ghê rợn thò lên

Khi quay đoạn video này, người mẹ vẫn chưa nhận được điểm bất thường. Đến khi về nhà, xem lại, cô mới bủn rủn chân tay và quyết định đăng tải nó lên mạng xã hội để cầu mong một lời giải thích hợp lý, trấn an tinh thần từ phía cộng đồng mạng.

Được biết, đoạn video được quay tại một công viên dành cho trẻ em ở thành phố San Nicolas de los Garza, Mexico. Người đăng tải là bà Hernandez Blankhaa - mẹ của bé gái cho biết: "Chuyện này đã xảy ra với con gái tôi cách đây 4 ngày. Tôi đã nói với một số người rằng tôi bị sốc và hỏi họ có thứ gì ở đó. Con gái tôi và bố con bé rất sợ hãi. Chuyện này xảy ra ở một công viên ở San Nicolas, gần siêu thị Walmart".

"Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra hoặc tại sao nó lại xảy ra với con gái nhỏ của tôi... mỗi lần tôi xem đoạn video này đều nổi da gà. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện kỳ lạ này để tìm ra câu trả lời, làm ơn có thể cho tôi một lời giải thích về điều này vì tôi đang bị sốc”.

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Gương mặt trắng bệch khiến ai trông thấy cũng rùng mình

Hiện, đoạn clip này đang lan truyền trên mạng và thu hút sự chú ý của rất dân mạng. Một người dùng Facebook có tên Y.O bình luận đã để lại bình luận rằng: “Nó có một khuôn mặt thực sự ma quái, đó là sự thật”.

Một tài khác có tên Y.G cũng viết: "Nó thật xấu xí, chắc nó chỉ để dọa bạn thôi".

Tài khoản Y.Z bày tỏ nghi ngờ về đoạn clip này: "Biết đâu ai đó đeo mặt nạ để hù dọa bạn thì sao".

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