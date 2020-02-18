Rơi nước mắt cảnh người con nằm hàng giờ, thủ thỉ bên cạnh ngôi mộ của bố

Thế giới 18/02/2020 17:31

Hình ảnh xúc động ghi lại cảnh người con trai nằm thủ thỉ bên mộ bố được dân mạng không ngừng chia sẻ.

Từ trước đến nay, những câu chuyện, hình ảnh xúc động về gia đình luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Mới đây, câu chuyện cảm động về một cậu bé Malaysia được một người dùng Facebook chia sẻ khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Theo đó, cậu bé Nazren Firdaus, tên gọi thân mật là Abang mắc phải căn bệnh tự kỷ từ nhỏ. Ông bố Abah là người duy nhất ở cạnh con trai, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.

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Cậu bé sờ vào ngôi mộ như thể đang nắm tay bố khi còn sống - Ảnh: WOB

Thế nhưng vào tháng 4 năm ngoái, người bố đột ngột qua đời để lại cậu con trai tự kỷ sống một mình. Kể từ đó, cứ mỗi thứ 6 hàng tuần, Abang sẽ đến thăm mộ bố. Cậu bé sờ vào ngôi mộ như thể được nắm tay bố khi còn sống. Không chỉ vậy, Abang còn nằm bên cạnh ngôi mộ, trò chuyện thì thầm giống như hồi bố còn sống.

Việc mất đi người thân, đặc biệt là bố mẹ là điều vô cùng đau đớn. Hơn nữa, hoàn cảnh của Abang lại vô cùng đặc biệt. Chính vì vậy câu chuyện này càng khiến mọi người xúc động hơn. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho tương lai của Abang và mong em sẽ có cuộc sống tốt hơn.

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Hình ảnh xúc động này khiến ai nấy đều rơi nước mắt - Ảnh: WOB

“Thương cậu bé quá đi, hy vọng em sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai”, M.L ngậm ngùi.

“Đọc câu chuyện của cháu mà thương ghê. Đúng là trên đời này, chỉ có bố mẹ thương ta vô điều kiện, mất đi rồi mới biết khổ sở đến thế nào”, một người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thương cảm cho số phận của cậu bé.

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