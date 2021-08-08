Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim

Đây là kiểu du lịch mạo hiểm, không dành cho người yếu tim ở sông Tarcoles, Costa Rica. Nếu du khách thích cảm giác mạnh thì hướng dẫn viên du lịch phải rất dũng cảm, khéo léo chỉ sơ sẩy là mất mạng.
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Hướng dẫn viên, lái thuyền 'Guido' nhảy xuống sông Tarcoles cho cá sấu tên Justin Bieber ăn
Guido' đang nhử mồi để dẫn dụ cá sấu Angelina Jolie và Osama Bin Laden
Nhiều người la ó và đứng tim, cho rằng khi có chuyện gì xảy ra, Guido' biết cách sống sót
Một con cá sấu có tên là Bruce Jenner vào bờ
Một du khách, nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ Josh, sống ở San Francisco Bay Area, California, mạo hiểm cho quái thú ăn
Một cá sấu Tornado khác được cho ăn thịt gà
Cá sấu khác ít tuổi hơn Walter White
Cá sấu Justin Bieber ăn trưa
Nếu Huân chương Danh dự được trao cho sự dũng cảm trong ngành du lịch, hướng dẫn viên cá sấu 'Guido' ở Costa Rica chắc chắn sẽ tranh cử và giành thứ hạng cao.
Cá sấu Angelina Jolie từng khiến thuyền chao đảo, du khách phát khiếp
Mặc nguy hiểm, 'Guido' vẫ đi 2 tour mỗi ngày