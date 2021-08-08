Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim

Thế giới 08/08/2021 05:00

Đây là kiểu du lịch mạo hiểm, không dành cho người yếu tim ở sông Tarcoles, Costa Rica. Nếu du khách thích cảm giác mạnh thì hướng dẫn viên du lịch phải rất dũng cảm, khéo léo chỉ sơ sẩy là mất mạng.

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 1

 Hướng dẫn viên, lái thuyền 'Guido' nhảy xuống sông Tarcoles cho cá sấu tên Justin Bieber ăn

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 2

Guido' đang nhử mồi để dẫn dụ cá sấu Angelina Jolie và Osama Bin Laden

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 3

Nhiều người la ó và đứng tim, cho rằng khi có chuyện gì xảy ra, Guido' biết cách sống sót

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 4

Một con cá sấu có tên là Bruce Jenner vào bờ

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 5

Một du khách, nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ Josh, sống ở San Francisco Bay Area, California, mạo hiểm cho quái thú ăn 

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 6

Một cá sấu Tornado khác được cho ăn thịt gà

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 7

Cá sấu khác ít tuổi hơn Walter White

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 8

Cá sấu Justin Bieber ăn trưa

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 9

Nếu Huân chương Danh dự được trao cho sự dũng cảm trong ngành du lịch, hướng dẫn viên cá sấu 'Guido' ở Costa Rica chắc chắn sẽ tranh cử và giành thứ hạng cao.

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 10

Cá sấu Angelina Jolie từng khiến thuyền chao đảo, du khách phát khiếp 

Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim - Ảnh 11

Mặc nguy hiểm, 'Guido' vẫ đi 2 tour mỗi ngày

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Từ khóa:   cá sấu khủng trò chơi mạo hiểm du lịch

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