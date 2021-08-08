Phát khiếp với du lịch sông 'vờn mõm cá sấu khủng' - địa điểm không dành cho người yếu tim

Guido' đang nhử mồi để dẫn dụ cá sấu Angelina Jolie và Osama Bin Laden

Nhiều người la ó và đứng tim, cho rằng khi có chuyện gì xảy ra, Guido' biết cách sống sót

Một con cá sấu có tên là Bruce Jenner vào bờ

Một du khách, nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ Josh, sống ở San Francisco Bay Area, California, mạo hiểm cho quái thú ăn

Một cá sấu Tornado khác được cho ăn thịt gà

Cá sấu khác ít tuổi hơn Walter White

Cá sấu Justin Bieber ăn trưa

Nếu Huân chương Danh dự được trao cho sự dũng cảm trong ngành du lịch, hướng dẫn viên cá sấu 'Guido' ở Costa Rica chắc chắn sẽ tranh cử và giành thứ hạng cao.

Cá sấu Angelina Jolie từng khiến thuyền chao đảo, du khách phát khiếp

Mặc nguy hiểm, 'Guido' vẫ đi 2 tour mỗi ngày