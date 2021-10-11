Đây đúng là 1 trải nghiệm mà cô không bao giờ quên được.

Mới đây, 1 phụ nữ sống tại Epping, vùng Essex (Anh) đã có 1 trải nghiệm hú hồn khi đi đổ rác. Cụ thể, người phụ nữ có tên Cara Levy (26 tuổi) cùng chồng là Chris Hobson (30 tuổi) đã phải lái xe đến tận Trung tâm Tái chế rác Harlow ở Essex để đổ vì trước đó quên không phân loại rác như mọi khi.

Tuy nhiên, khi đem rác đến nơi, chị Cara và anh Chris đã suýt ngất xỉu khi thấy 1 thi thể phụ nữ gần như khỏa thân, trên người chỉ mặc mỗi 1 chiếc quần lót trong tư thế chổng ngược. Chị Cara kể lại:

"Nó giống người thật lắm, và thật kinh khủng. Tôi đã từng thấy những thứ kỳ lạ trong các tiệm bán đồ chơi người lớn, nhưng chưa từng thấy thứ gì lại thực và trong hình dạng đầy đủ như thế này. Nó còn được đeo tóc giả và thậm chí mặc cả đồ lót. Có lẽ nó mới được vứt đi chưa đầy 1 ngày vì vẫn ở phía trên của thùng rác".

May mắn là 1 lúc sau, Cara và Christ cuối cùng cũng phát hiện ra, không có thi thể nào ở đây, mà chỉ là 1 con búp bê ai đó đã vứt bỏ sau khi không còn muốn sử dụng nữa mà thôi

Sau khi gặp sự cố này, chị đã lâp tức chia sẻ ngay lên Instagram cá nhân và còn nói đùa rằng suýt chút nữa chị đã định gọi cho thám tử Luther trong series phim trinh thám nổi tiếng cùng tên của BBC để thông báo về vụ việc. Chị Cara khẳng định:

"Chúng tôi đều được 1 trận cười sảng khoái và đã chụp vài bức hình để đăng Instagram. Chúng tôi cũng nói về việc hàng xóm của mình đúng là những kẻ kỳ dị. Ở Essex đúng là lắm thứ kỳ quặc. Tôi đã học được 1 bài học về việc quên không phân loại rác và không bao giờ muốn quay trở lại cái bãi rác này nữa".

Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng Hạt Essex thì cho biết: "Con búp bê này có vẻ được nhà nào đó vứt đi, vì thế nó được coi là rác của hộ gia đình. Cũng chưa từng có quy định cấm vứt 1 thứ nào như thế ở trung tâm xử lý rác của chúng tôi, cũng không có hướng dẫn cụ thể nào và chúng tôi chưa từng biết trường hợp tương tự nào từng xảy ra trước đây".

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