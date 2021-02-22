Được biết, người hiến tặng bị nhiễm Covid-19 nhưng không có bất kỳ triệu chứng gì, kết quả xét nghiệm âm tính. Vị bác sĩ xử lý phổi cho người này cũng bị nhiễm virus và hiện đã hồi phục.

Theo NBC News, Trường Y thuộc Đại học Michigan cho rằng đây có thể là trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên lây qua đường ghép nội tạng ở Mỹ .

Sau 3 ngày phẫu thuật, người nhận bị sốt, huyết áp giảm, thở khó khăn, có dấu hiệu nhiễm trùng phổi. Bệnh nhân sau đó bị sốc nhiễm trùng và gặp các vấn đề với tim. Tình trạng sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Các bác sĩ đã thử các phương pháp điều trị khác nhau, dùng cả ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng đều vô ích. Bệnh nhân mất sau 61 ngày được cấy ghép.

Cụ thể, người hiến tặng là một phụ nữ tử vong sau khi chấn thương sọ não trong tai nạn xe hơi. Người nhận tạng là nữ bệnh nhân bị tắc nghẽn phổi mạn tính. Các mẫu thu thập thường xuyên từ cả người cho và người nhận tạng đều âm tính với virus Covid-19.

Sau đó, mẫu phổi mới của cô được đưa đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Để tìm ra nguồn lây, bác sĩ đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm từ người hiến tặng trong 48 giờ sau khi phổi được lấy ra khỏi cơ thể. Kết quả âm tính SARS-CoV-2. Nhưng khi tiến hành lấy mẫu dịch từ sâu bên trong phổi của người này. Mẫu này lại dương tính.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) trong một báo cáo gần đây cũng cho biết đã xem xét 8 ca mắc Covid-19 do người hiến tặng. Nhưng nguồn lây bệnh được kết luận có khả năng từ cộng đồng hoặc cơ sở y tế.

Việc virus Covid-19 lây truyền qua phổi là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, hiện nay, các nhà khoa học không chắc rằng liệu các cơ quan khác như tim, gan, thận,... có bị ảnh nhiễm hay không.

Trường hợp trên là sự cố duy nhất trong gần 40.000 ca cấy ghép nội tạng trong năm 2020 ở Mỹ. Nhưng nó dấy lên yêu cầu việc cần phải kiểm tra kỹ hơn nguồn gốc của nội tạng được hiến.

Tiến sĩ Daniel Kaul, Giám đốc Dịch vụ cấy ghép của Michigan Medicine, cho biết: “Chúng tôi sẽ không sử dụng phổi nếu có kết quả xét nghiệm dương tính”.

Dù vậy, việc truyền nhiễm virus qua đường nội tạng là rất hiếm, chỉ xảy ra ở 1% người nhận.

“Rủi ro của việc từ chối cấy ghép là rất đáng sợ. Tôi nghĩ rằng bệnh nhân không nên sợ quá trình nhận tạng" - Tiến sĩ David Klassen, Giám đốc Y tế của Mạng lưới liên kết chia sẻ tạng cho hay.