Phẫn nộ nhân viên bị phạt uống nước từ bồn cầu vì làm việc không hiệu quả

Thế giới 03/08/2017 11:20

Vì không đạt hiệu quả trong công việc, một số nhân viên bị phạt uống nước trong bồn cầu khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một số người múc nước trong bồn cầu nhà vệ sinh để uống gây sốc cho cư dân mạng. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây nên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ.

 

Theo trang Shanghaiist, những người này không đạt yêu cầu trong khóa huấn luyện nên bị công ty phạt phải uống nước trong bồn cầu nhà vệ sinh. Trong clip, một người đàn ông đang ngồi xổm, cầm ly múc nước từ bồn cầu, nhìn chằm chằm vài giây rồi uống từ từ. Trong khi đó, một người phụ nữ đang uống với thái độ vô cùng ngập ngừng, gượng ép.

Trang tin tức Bắc Kinh cho biết đây là những nhân viên làm việc cho một studio chụp ảnh tại thị trấn Quảng An thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Họ đã bị trừng phạt vì đạt hiệu quả thấp trong công việc. Một nữ nhân viên cho biết sau khi uống nước trong bồn cầu, cô bị tiêu chảy và không thể ăn uống gì. Người quay clip đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và tạm giam trong 4 ngày.

Phẫn nộ nhân viên bị phạt uống nước từ bồn cầu vì làm việc không hiệu quả - Ảnh 1
Chỉ vì làm việc không hiệu quả, nhân viên bị phạt phải uống nước trong bồn cầu nhà vệ sinh - Ảnh: Shanghaiist

Được biết, video này được tải lên nhóm Wechat nội bộ của các nhân viên, sau đó bị rò rỉ và phát tán ra ngoài.

Quản lý của studio phản bác rằng sự việc này không diễn ra tại đây, việc tải video lên nhóm Wechat chỉ nhằm mục đích thúc đẩy nhân viên "biết sợ" mà làm việc chăm chỉ hơn. 

Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.

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