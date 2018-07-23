Phẫn nộ clip mẹ đập đầu, bóp cổ hai con chưa đầy một tuổi đến hộc máu

Thế giới 23/07/2018 10:37

Không chỉ dùng tay đánh vào đầu và mặt, người mẹ tàn nhẫn còn bóp cổ và ném hai con nhỏ xuống sàn.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người mẹ bạo hành hai đứa con đến hộc máu.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy người phụ nữ liên tục dùng tay đánh vào mặt đứa trẻ chưa đến một tuổi ngồi trong xe đẩy. Mặc kệ cậu bé la khóc đau đớn, bà ta vẫn đánh liên tục vào đầu bé. Lát sau, người này quay sang bóp cổ một bé trai khác. Bà ta bóp mạnh đến nỗi gương mặt đứa trẻ trở nên trắng bệch, gần như nghẹn thở.

Chưa hết, người phụ nữ nhẫn tâm này còn ném đứa trẻ xuống sàn, đập liên tục vào đầu bé. Vì bị đánh quá mạnh, đứa trẻ đã ói ra máu. Hình ảnh này khiến nhiều người không cầm được nước mắt, đặc biệt là những phụ huynh có con nhỏ.

Phẫn nộ clip mẹ đập đầu, bóp cổ hai con chưa đầy một tuổi đến hộc máu - Ảnh 1
Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ khiến người xem vô cùng đau lòng - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Thecoverage, vụ việc trên xảy ra tại Riyadh, Ả Rạp Xê Út vào ngày 18/7 vừa qua. Người mẹ này hiện tại đã bị cảnh sát giam giữ để điều tra. Hai đứa trẻ cũng được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ, đoạn clip trên đã gây “bão” mạng xã hội. Ai nấy sau khi xem clip đều vô cùng phẫn nộ trước hành vi của người mẹ này. Một số người cho rằng người phụ nữ trong đoạn clip có vấn đề về thần kinh nên mới bạo hành con mình như vậy.

“Con tôi chỉ bị ọc sữa mà tôi đau đến xót ruột, rơi nước mắt! Chỉ 1 vết muỗi cắn tôi đã cảm thấy bản thân thật tệ chăm con không tốt! Con nít vốn không có tội, người lớn lấy cớ gì đổ hết lên đầu tụi nó? Đánh đập, hành hạ... Dù là con ruột hay con nuôi, con của chồng, vợ cũng không được đánh em tàn nhẫn! Xem mà rơi nước mắt”, T.N bình luận.

“Không hiểu tại sao lại có loại người như thế, không có lời nào diễn tả được hành vi này. Đứa trẻ nào có tội, nhìn thấy đau lòng cho đứa bé bất hạnh kia. Chị này chắc là điên chồng hoặc tâm thần mới nhẫn tâm đánh con mình như vậy”, ý kiến của H.H.

Đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

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