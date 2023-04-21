Đổi tên một công viên tại Thủ đô Cuba thành Công viên Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự vinh dự và xúc động được cùng lãnh đạo Quốc hội Cuba, lãnh đạo chính quyền và nhân dân Q.Plaza (thủ đô La Habana) tham dự buổi lễ đặc biệt đổi tên công viên Hòa Bình thành công viên Hồ Chí Minh và gắn biển thân thế sự nghiệp của Người.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 21/4 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba , Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ đổi tên công viên Hòa Bình thành công viên Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hai dân tộc Việt Nam và Cuba có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng chung lý tưởng cách mạng cao đẹp, truyền thống đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do và giải phóng dân tộc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày chiến thắng bãi biển Giron và Tuyên bố tính chất XHCN của cách mạng Cuba; 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada; đồng thời kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam ngày nay và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Dẫn tin từ Báo An ninh Thủ đô, buổi lễ đổi tên công viên Hòa Bình ở Thủ đô Havana thành công viên Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ đổi tên - Ảnh: TTXVN

Công viên cũng gắn biển cung cấp thông tin về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi được đổi tên, công viên đã có công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh do kiến trúc sư Joel Diaz, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam, thiết kế.

Công viên Hồ Chí Minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa cùng với các công trình lịch sử, di sản văn hóa khác của thủ đô La Habana tạo nên một quần thể kiến trúc đặc sắc, như những bông hoa tô điểm cho sự cuốn hút của thủ đô La Habana văn minh, mến khách, tươi đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin rằng, công viên Hồ Chí Minh sẽ là điểm vui chơi, thăm quan, giải trí mang nhiều ý nghĩa tại thủ đô La Habana để bất cứ ai đến đây có thể bày tỏ sự tưởng nhớ và sự kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người đặt nền móng cho sự gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba; đồng thời để giáo dục thế trẻ hai nước kế thừa, tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ anh em đồng chí, đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắc giữa hai dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Theo Thống đốc thành phố La Habana Reinaldo García Zapata, ngày 19/5 tới, người dân Cuba sẽ có các hoạt động ý nghĩa tại công viên Hồ Chí Minh để tưởng nhớ Anh hùng José Martí và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thống đốc cũng bày tỏ, sau sự kiện đổi tên Công viên Hoà Bình thành Công viên Hồ Chí Minh, hai nước có thêm nhiều cơ hội phát triển và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba.