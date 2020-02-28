Nữ sinh 17 tuổi bị dán ảnh nóng khắp trường vì không chịu ‘chiều’ gã đàn ông U60

Thế giới 28/02/2020 17:43

Vì không chịu quan hệ tình dục với gã đàn ông quen qua mạng, nữ sinh 17 tuổi bị dán ảnh nóng khắp trường.

Mặc dù đã có nhiều trường hợp bị lừa khi quen bạn trai quen qua mạng nhưng vẫn có không ít cô gái nhẹ dạ tin tưởng lời ngon ngọt để rồi nhận về cái kết đắng. Mới đây, một cô gái 17 tuổi (Trung Quốc) đã bị một gã đàn ông 52 tuổi dán ảnh khỏa thân khắp trường vì không chịu quan hệ tình dục. 

Theo đó, gã đàn ông họ Vương (52 tuổi, Trung Quốc) thường xuyên lên mạng kết giao, làm quen với bạn mới đặc biệt là những cô gái trẻ. Trong số đó, gã kết bạn với một nữ sinh 17 tuổi. 

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Vì không chịu quan hệ tình dục với bạn trai quen qua mạng, cô gái bị dán ảnh 'nhạy cảm' khắp nơi - Ảnh: Internet

Ban đầu, cả hai nói chuyện bình thường. Tuy nhiên sau một thời gian, họ trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó, gã họ Vương gợi ý nạn nhân gửi ảnh "nhạy cảm" cho mình. Vì tin tưởng nên cô gái gửi ảnh bán khỏa thân cho ông ta.

Sau khi xem ảnh, gã tiếp tục dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, hẹn gặp nhau ở khách sạn để quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn, gã họ Vương đưa cho cô gái 1.200 NDT (gần 4 triệu đồng). Đến lần thứ 2, ông ta tiếp tục hẹn gặp mặt. Tuy nhiên lần này gã không đưa tiền khiến cô gái tức giận.

Sau đó, gã tiếp tục hẹn gặp mặt nhưng thiếu nữ này từ chối. Tức giận, ông ta đã lên tiếng uy hiếp, đe dọa, năn nỉ nạn nhân "chiều" thêm 10 đêm nữa rồi chia tay. Tuy nhiên, nữ sinh 17 tuổi đã từ chối lời đề nghị này.

Vì không được thỏa mãn dục vọng, gã họ Vương đã mang ảnh nhạy cảm của cô gái dán khắp trường cùng nhiều lời lẽ thô tục. Sau đó, nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Hiện người đàn ông họ Vương đã bị công an tỉnh Sơn Tây bắt giữ về tội uy hiếp thiếu nữ 17 tuổi. 

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