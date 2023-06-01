Trong lúc dọn dẹp tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nữ nhân viên bị con robot do đồng nghiệp khởi động đâm trúng tử vong.

Dẫn tin từ News1, sở cảnh sát Jangseong ở tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) thông báo vào ngày 31/5, khoảng 6 giờ sáng ngày 27/5 (giờ địa phương), một nữ nhân viên A. ở độ tuổi 60 tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Jangseong-gun đã bị một robot công nghiệp đang vận hành đâm trúng.

Nữ nhân viên A. bị cánh tay robot đâm vào phần trên cơ thể, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng đã tử vong vào 18 giờ tối cùng ngày.

Vào thời điểm đó, nữ nhân viên A. đang dọn dẹp nơi làm việc, nhưng được biết đồng nghiệp B. sơ xuất chưa kiểm tra có người đang làm việc nên đã khởi động robot.

Cảnh sát địa phương cho biết hiện họ đang điều tra nhân viên B. vì nghi ngờ tội ngộ sát trong công việc.

Ngộ sát hay còn gọi là vô ý làm chết người là một thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ việc giết hại một con người nhưng được pháp luật xem xét không phải là tội giết người do những yếu tố về lỗi vô ý.

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