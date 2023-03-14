Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - "thiên thần nội y" cũng khiến nhiều người "đỏ mặt"

Lady Gaga giúp đỡ một nhiếp ảnh gia bị ngã, nhiều câu chuyện cười về The Slap hơn người ta có thể đếm được, và sự xuất hiện mang tính biểu tượng của bộ phim Cocaine Bear, tất cả đều tạo nên điểm nhất tuyệt vời cho lễ trao giải Oscar lớn nhất hành tinh.

Nhưng rõ ràng chương trình này chỉ là một trò chơi trước cho đêm có nhiều người nổi tiếng nhất trong năm: bữa tiệc Vanity Fair Oscar, nơi những người chiến thắng và những người được đề cử tụ tập để ăn mừng với rất nhiều người không được mời tham dự giải Oscar. Về cơ bản, nếu bạn nổi tiếng, bạn sẽ ở đó.



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Rõ ràng, Vanity Fair Oscar Party kêu gọi một bộ trang phục hoàn toàn mới, nhưng cũng có một truyền thống lừng lẫy về việc những người nổi tiếng từ bỏ sự rung cảm trên thảm đỏ của họ và đưa ra những lựa chọn trang phục mạo hiểm hơn một chút.