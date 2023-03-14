Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - "thiên thần nội y" cũng khiến nhiều người "đỏ mặt"

Thế giới 14/03/2023 10:31

Trong Lễ trao giải Oscar Vanity Fair năm nay, nhiều sao nữ chọn những thiết kế cực kỳ táo bạo để tôn lên trọn vẹn hình thể khiến cánh truyền thông cũng phải cảm thán không nên lời.

Khi bộ phim Everything Everywhere All At Once càn quét đến 4 giải thưởng Oscar năm nay, Rihanna xuất hiện với thời trang cắt xẻ táo bạo.

Lady Gaga giúp đỡ một nhiếp ảnh gia bị ngã, nhiều câu chuyện cười về The Slap hơn người ta có thể đếm được, và sự xuất hiện mang tính biểu tượng của bộ phim Cocaine Bear, tất cả đều tạo nên điểm nhất tuyệt vời cho lễ trao giải Oscar lớn nhất hành tinh.

Nhưng rõ ràng chương trình này chỉ là một trò chơi trước cho đêm có nhiều người nổi tiếng nhất trong năm: bữa tiệc Vanity Fair Oscar, nơi những người chiến thắng và những người được đề cử tụ tập để ăn mừng với rất nhiều người không được mời tham dự giải Oscar. Về cơ bản, nếu bạn nổi tiếng, bạn sẽ ở đó.

Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 1
 CiaraCiara

Rõ ràng, Vanity Fair Oscar Party kêu gọi một bộ trang phục hoàn toàn mới, nhưng cũng có một truyền thống lừng lẫy về việc những người nổi tiếng từ bỏ sự rung cảm trên thảm đỏ của họ và đưa ra những lựa chọn trang phục mạo hiểm hơn một chút.

Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 2
Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski

Điều đó có nghĩa là, mỗi năm, ít nhất một số ít người nổi tiếng "thả rông" hoặc chọn thiết kế xuyên thấu, mặc váy hở hang và chọn càng nhiều đường cắt cúp càng tốt. Hãycùng chiêm ngưỡng tất cả những bộ váy trần trụi nhất tại bữa tiệc Vanity Fair Oscar 2023 từ Ciara, đến Emily Ratajkowski, đến Sabrina Carpenter.

Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 3
Alessandra AmbrosioAlessandra Ambrosio
Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 4
Daisy Edgar-Jones Daisy Edgar-Jones
Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 5
 SabrinaSabrina Carpenter
Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 6Janelle MonáeJanelle Monáe
Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 7
 SchaferHunter Schafer
Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 8
Leslie MannLeslie Mann
Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 9
Julia GarnerJulia Garner
Những bộ cánh 'trần trụi' nhất trong 'bữa tiệc thời trang' Oscar - 'thiên thần nội y' cũng khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh 10
Charlotte LawrenceCharlotte Lawrence

Theo Cosmopolitan

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