Nhan sắc gây choáng của người phụ nữ đã trải qua 6 lần sinh nở được tôn vinh là 'đệ nhất mỹ nhân' trăm năm hiếm có khó tìm

Tại Mauritania (Châu Phi) có một người phụ nữ nắm giữ danh xưng "đệ nhất mỹ nhân" hàng chục năm trời. Chỉ có điều, cô ấy đã 6 lần sinh nở và "chỉ" nặng hơn 300 kg.

Trước giờ chúng ta chỉ nghe những cô nàng trẻ đẹp, thân hình gọn gàng thì mới có cửa được gọi là "mỹ nhân". Ấy thế mà tại một vùng đất xa xôi ở châu Phi, tất cả những yếu tố nêu trên không phải là "quy chuẩn cái đẹp" ở nơi này. Nghe qua hơi khó hiểu, nhưng thực tế, cánh đàn ông ở đây cho biết chỉ có phụ nữ càng béo, số đo 3 vòng càng to thì mới có cửa "chinh phục" được ánh mắt họ. Tại Mauritania (châu Phi), cánh mày râu vẫn hay truyền tai nhau câu chuyện về Susan như là "đệ nhất mỹ nhân" của nước mình. Theo đó, nét đẹp của Susan là kiểu "trăm năm khó tìm", đến độ có thể được xưng tụng là "báu vật" quốc gia. Điều ở Susan khiến đàn ông mê mệt, phụ nữ cũng phải ganh tị đến mức xem cô như hình mẫu để phấn đấu chính là thân hình quá khổ vượt mức 300 kg.

Cận cảnh dung nhan của Susan, 'đệ nhất mỹ nhân' không đối phủ ở Mauritania - Ảnh: Internet Bà cho biết ở nước mình, những bé gái đã được bố mẹ vỗ béo ngay từ nhỏ, hòng đạt được một thân hình đồ sộ "đúng chuẩn" xã hội. Vì họ cho rằng phụ nữ càng béo không chỉ càng đẹp, mà đó còn là cơ hội đổi đời, khả năng được gả vào những gia đình giàu có cũng cao hơn.

Susan cho biết thêm, nhờ thân hình đồ sộ bẩm sinh, ngay từ khi còn là thiếu nữ bà đã được hằng hà sa số chàng trai "rồng rắn" xếp hàng chỉ mong được "mỹ nhân" để mắt tới. Thậm chí dù đã qua 6 lần sinh nở nhưng số lượng cánh đàn ông "xin chết", dù là trai trẻ hay đã có vợ, vẫn không ngừng tăng lên khiến chồng Susan không khỏi tự hào. Chồng Susan cho biết rất nhiều đàn ông ganh tị với anh vì chiếm được 'trái tim' của Susan - Ảnh: Internet Theo chia sẻ, hiện nay cân nặng của Susan đã vượt mức 300 kg. Ba vòng được nhận xét là hai người "ôm không xuể". Điều này tuy mang lại "tiếng thơm" nhưng cũng không ít phiền toái trong đời sống của bà. Không chỉ bất tiện trong sinh hoạt vì đôi chân phù nề, Susan còn mắc nhiều bệnh liên quan đến béo phì. Tuy vậy, tính cho đến nay vẫn chưa có ai ở Mauritania được xem là đẹp hơn Susan. Có lẽ danh hiệu "đệ nhất mỹ nhân" của bà còn lâu lắm mới có người "soán ngôi". Đôi chân phù nề của Susan không thể đi lại bình thường được do béo phì - Ảnh: Internet Tuy nhiên, hiện chính quyền quốc gia Mauritania đã dần có những nỗ lực thay đổi chất lượng đời sống người dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Ngoài việc tuyên truyền về tác hại của bệnh béo phì, chính phủ còn ban hành các quy định cấm phụ huynh ép con gái ăn uống một cách vô tội vạ, hòng thay đổi cách nhìn của người dân về "cái đẹp truyền thống".

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