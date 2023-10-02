Nhà thờ sập mái trong lúc hành lễ: Ít nhất 9 người thiệt mạng, 50 người bị thương

Thế giới 02/10/2023 13:27

Cơ quan địa phương cho biết tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 9 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Ngày 1/10 (giờ địa phương), mái nhà bị sập trong thánh lễ tại một nhà thờ Công giáo ở miền bắc Mexico, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hãng tin AP đưa tin.

Theo báo cáo, mái nhà bị sập khi lễ rửa tội đang diễn ra tại Nhà thờ Santa Cruz ở Ciudad Madero, một thành phố ở Tamaulipas, Mexico.  

Cảnh sát giải thích rằng có khoảng 100 người bên trong nhà thờ vào thời điểm đó.

Cơ quan an ninh địa phương cho biết tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 9 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Số người bị thương ước tính khoảng 50 người.Trong số đó có 1 bé 4 tháng tuổi, 3 bé 5 tuổi và 2 bé 9 tuổi.

Nhà thờ sập mái trong lúc hành lễ: Ít nhất 9 người thiệt mạng, 50 người bị thương - Ảnh 1
Ngày 1/10 (giờ địa phương), mái nhà bị sập trong thánh lễ tại Nhà thờ Santa Cruz ở Ciudad Madero, đông bắc Mexico và công việc cứu hộ đang được tiến hành. Hiện có ít nhất 9 người chết, 50 người bị thương - Ảnh: AP

AP đưa tin có vẻ có nhiều nạn nhân là trẻ em vì lễ rửa tội dự kiến ​​được tổ chức tại nhà thờ này vào thời điểm đó.

Nhà chức trách cho các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian tham gia chiến dịch giải cứu. Một số chó cứu hộ cũng được triển khai.

Cảnh sát trước đó ước tính có 30 người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cơ quan an ninh cho biết, vụ tai nạn có thể do khiếm khuyết về cấu trúc của nhà thờ, trong đó có mái làm bằng bê tông mỏng.

Theo những bức ảnh do chính quyền cung cấp, tấm bê tông nằm ngay phía trên một số ghế dài.

Nhìn vào những bức ảnh chụp hiện trường, người ta cho rằng không có tác động bên ngoài nào như hoàn cảnh vụ nổ và không có hoạt động địa chấn nào được báo cáo vào thời điểm xảy ra vụ sập.

Hội đồng Giám mục Mexico cho biết cũng kêu gọi bất cứ ai có gỗ hãy mang đến nhà thờ để giúp nâng đỡ phần mái bị sập trong khi các đội cứu hộ tìm kiếm.

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