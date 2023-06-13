'Người nhện' ngoài đời thực: Tay không trèo lên tòa nhà cao thứ 5 thế giới

Theo cảnh sát và tập đoàn Lotte thông tin, King-Thompson đã trèo lên tường bên ngoài của tòa tháp Lotte World bằng tay không vào khoảng 5h sáng cùng ngày. Một nhân viên an ninh nhìn thấy King-Thompson lúc 7h50 sáng nên đã báo với cảnh sát " có một người nước ngoài ở trần, đang leo lên bức tường bên ngoài của tòa tháp".

Hãng tin Yonhap đưa tin, sáng ngày 12/6 (giờ địa phương), George King-Thompson (24 tuổi), đến từ Anh, đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì tội xâm phạm trái phép khi leo lên vách tường bên ngoài tòa Lotte World ở thủ đô Seoul.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường lúc 8h03 sáng và lắp đặt đệm hơi an toàn đề phòng trường hợp King-Thompson có thể rơi xuống. Tuy nhiên, mặc kệ lực lượng chức năng, King-Thompson tiếp tục leo đến tầng 72 của tòa tháp lúc 8h47 sáng. Anh leo hoàn toàn bằng tay không và đeo thiết bị được cho là dùng để nhảy dù phía sau lưng. King-Thompson vào tòa nhà thông qua hệ thống hút khói ở tầng 73 và bị cảnh sát chờ sẵn bắt giữ lúc 8h52.

Clip: Yonhap News

"Người nhện" này leo được 72 tầng với độ cao 309 mét. Lotte World Tower là tòa nhà cao nhất ở Hàn Quốc hiện nay và cao thứ 5 thế giới với 123 tầng, 555 mét.

Cảnh sát cho biết King-Thompson không bị thương, nhưng có dấu hiệu kiệt sức và đã hồi phục. Cảnh sát xác nhận rằng anh đã tự ý leo lên tòa nhà Lotte World đồng thời bắt giữ anh vì nghi ngờ xâm phạm trái phép.

King-Thompson vào tòa nhà thông qua hệ thống hút khói ở tầng 73 và bị cảnh sát chờ sẵn bắt giữ

King-Thompson khai với cảnh sát: "Được leo lên tòa Lotte World là một giấc mơ dài và tôi đã lên kế hoạch từ 6 tháng trước. Tôi đến Hàn Quốc ba ngày trước, ở lại 1 ngày trong nhà trọ và sống lang thang 2 ngày".

King-Thompson có thói quen trèo tường bên ngoài của các tòa nhà cao tầng. Năm 2019, anh bị kết án 6 tháng tù vì trèo lên tòa nhà The Shard, tòa nhà cao nhất Vương quốc Anh và cao thứ 7 châu Âu.