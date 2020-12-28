Người đàn ông ‘số hưởng’ nhất Thái Lan: Cưới cả trăm vợ trải dài khắp đất nước, đi đến đâu gái theo đến đó

Thái Lan xem hôn nhân nhiều hơn 1 vợ, 1 chồng là vi phạm pháp luật, và sẽ có những biện pháp "chế tài" nghiêm khắc. Vì lẽ đó, trường hợp "cố tình lách luật" dưới đây không khỏi khiến dư luận tò mò. Điều gây kinh ngạc, không chỉ người chồng trong câu chuyện là công nhân viên chức mà còn là bí quyết "thu phục" số lượng lớn các bà vợ sống thuận hòa với nhau.

Điểm khiến dư luận xôn xao là việc đại gia cưới cả trăm vợ như ông có "bí quyết" gì để có thể thu hút và dung hòa được số lượng lớn phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp chấp nhận yêu thương ông vô điều kiện đến thế, dù vẫn biết chồng "đèo bồng" số lượng thê thiếp không tưởng.

Theo chia sẻ, ông Tambon Prasert là doanh nhân xây dựng có tiếng ở quận Phromnee, thuộc tỉnh Nakorn Nayok của Thái Lan. Ông cho biết thêm, sau lần kết hôn đầu tiên năm 17 tuổi, tính đến nay "hậu cung" của mình đã đạt số lượng 120 "thê thiếp" và 28 người con.

Ông chia sẻ thật lòng: "Người vợ đầu tiên kém tôi 1, 2 tuổi. Ở với nhau một thời gian tôi nhận ra chỉ có những người phụ nữ trẻ mới không tranh luận nhiều. Vì thế tôi quyết định mỗi năm sẽ tìm thêm ít nhất một cô gái tầm 20 tuổi làm vợ mới. Tính đến nay đã 120 vợ và 28 con cả trai, lẫn gái".

Ông Tambon bên người vợ mới nhất chỉ vừa 27 tuổi của mình - Ảnh: Internet

Đi đến đâu, gái theo đến đó

Vì đặc thù công việc là chủ thầu xây dựng, cho nên ông Tambon thường xuyên xa nhà đi khắp nơi trên đất nước. Điểm đặc biệt ở đây, là ở mỗi nơi ông đến sẽ cưới một người ở đó làm vợ. Được hỏi, ông cho biết họ đến với ông không phải vì tiền hay có do ông có sức hút, mà ở sự chân thành, đàng hoàng "khi lấy vợ mới tôi đều có đầy đủ thủ tục cưới hỏi, với tất cả họ tôi đều yêu và đối xử công bằng như nhau, họ cũng yêu tôi".

Điều khiến dân tình "bái phục" là việc ông sắp xếp "hậu cung" của mình luôn thuận hoà, tất cả bà vợ đều được ông giới thiệu với nhau, không giấu giếm. Sự "trung thực" của ông có khi lại là chìa khoá giữ gia đình luôn "trong ấm, ngoài êm".

Vi phạm pháp luật

Câu chuyện đông vợ của ông Tambon lập tức bị chính quyền 'sờ gáy' - Ảnh: Internet

Sau khi câu chuyện của mình được chia sẻ rộng rãi, cuộc sống cá nhân ông Tambon gặp không ít rắc rối. Được biết sau khi cưới người vợ mới nhất, ông đã nhận được sự "hỏi thăm" từ chính quyền cùng những biện pháp kiểm điểm. Tuy vậy, ông cho hay bất cứ gì cũng không thể khiến ông "chùn bước" trước quyết định tìm thêm vợ mới của mình. Đến đây thì thực sự dư luận cũng phải "chào thua".