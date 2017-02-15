Người đàn ông này vẫn tặng hoa hồng cho vợ cũ, ai cũng sốc khi biết nguyên nhân

Thế giới 15/02/2017 11:04

Không ai hiểu lí do người đàn ông này vẫn tặng hoa hồng và quà cho vợ cũ mỗi dịp sinh nhật cho đến khi biết nguyên nhân khó tin phía sau, theo newsner.

Tất cả những cặp vợ chồng đã kết hôn hoặc có con đều mong muốn tình yêu của họ sẽ bền vững theo thời gian và họ sẽ sống hạnh phúc đến 'đầu bạc răng long'. Nhưng vì nhiều lí do, điều này không phải lúc nào cũng thành sự thật. Rất nhiều cặp vợ chồng 'đứt gánh giữa đường' và kết thúc hôn nhân bằng li dị.

Người đàn ông này vẫn tặng hoa hồng cho vợ cũ, ai cũng sốc khi biết nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Dù có con hay không, ly hôn vẫn luôn là 1 trong những trải nghiệm đau lòng nhất. Như chúng ta đều biết, nó thường dẫn tới sự thù hận. Các cặp vợ chồng khi li hôn thường hiếm khi nói chuyện với nhau và trong trường hợp phải nuôi con, họ thường làm cho đứa trẻ có suy nghĩ xấu về đối phương. Rất nhiều trẻ em bị mắc kẹt giữa cuộc chiến của bố mẹ sau khi li dị.

Mới đây, 1 bài viết đã lan khắp toàn thế giới như 1 hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều cặp vợ chồng. Ông bố Billy Flynn (Mỹ) đã viết về cách xử lý tình huống gia đình sau khi li hôn khiến nhiều người phải suy nghĩ. Quan điểm chính của anh: trẻ em không nên bị ảnh hưởng bởi sự chia tay của bố mẹ, dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa.

Anh Billy đã li dị vợ và nhận quyền nuôi 2 đứa con trai. Mỗi năm, cứ đến ngày sinh nhật vợ cũ, anh lại mua hoa, thiệp mừng và giúp 2 con nấu bữa sáng cho vợ cũ. Rất nhiều người thắc mắc vì sao anh lại làm thế. Thậm chí, có không ít người cười nhạo anh.

Và đây là lời đáp trả của anh Billy:

‘Hôm nay là sinh nhật vợ cũ, vì thế tôi dậy sớm, mua hoa, thiệp, quà để mấy đứa con tặng cho mẹ chúng và giúp chúng chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy. Mỗi lần như thế lại có người hỏi tại sao năm nào tôi cũng làm điều này cho vợ cũ. Điều này khiến tôi rất bực, vì thế tôi sẽ giải thích cho các bạn.

Tôi đang nuôi 2 đứa trẻ. Cách tôi đối xử với mẹ chúng sẽ định hình đến cách chúng đối xử với phụ nữ và ảnh hưởng tới nhận thức của chúng về mối quan hệ sau này. Thậm chí trường hợp của tôi lại càng cần thiết hơn vì chúng tôi đã li hôn. Vì thế nếu bạn không làm gương tốt cho con trẻ, bạn sẽ ân hận sau này. Hãy vượt qua thù hận và trở thành hình mẫu. Điều này quan trọng hơn cái tôi của bạn.

Hãy nuôi dưỡng chúng thành người tốt, thành người mạnh mẽ. Thế giới cần chúng hơn bao giờ hết.’

Trẻ em không làm theo những gì chúng ta nói, mà chúng làm theo những gì chúng ta làm. Vì thế, cho dù bạn đã có 1 cuộc li hôn đầy đau đớn, đừng ‘đầu độc’ bọn trẻ vì điều đó. Đừng kể những điều xấu của cha/mẹ chúng với chúng và buộc chúng sống với sự hằn học đó suốt cuộc đời. Nên nhớ, con cái không có lỗi và chúng không được chọn cha mẹ. 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   nuôi dạy con nuôi dạy con kiểu mỹ tặng hoa hồng cho vợ cũ vợ cũ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích