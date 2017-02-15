Người đàn ông này vẫn tặng hoa hồng cho vợ cũ, ai cũng sốc khi biết nguyên nhân

Tất cả những cặp vợ chồng đã kết hôn hoặc có con đều mong muốn tình yêu của họ sẽ bền vững theo thời gian và họ sẽ sống hạnh phúc đến 'đầu bạc răng long'. Nhưng vì nhiều lí do, điều này không phải lúc nào cũng thành sự thật. Rất nhiều cặp vợ chồng 'đứt gánh giữa đường' và kết thúc hôn nhân bằng li dị.

Mới đây, 1 bài viết đã lan khắp toàn thế giới như 1 hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều cặp vợ chồng. Ông bố Billy Flynn (Mỹ) đã viết về cách xử lý tình huống gia đình sau khi li hôn khiến nhiều người phải suy nghĩ. Quan điểm chính của anh: trẻ em không nên bị ảnh hưởng bởi sự chia tay của bố mẹ, dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa.

Dù có con hay không, ly hôn vẫn luôn là 1 trong những trải nghiệm đau lòng nhất. Như chúng ta đều biết, nó thường dẫn tới sự thù hận. Các cặp vợ chồng khi li hôn thường hiếm khi nói chuyện với nhau và trong trường hợp phải nuôi con , họ thường làm cho đứa trẻ có suy nghĩ xấu về đối phương. Rất nhiều trẻ em bị mắc kẹt giữa cuộc chiến của bố mẹ sau khi li dị.

Anh Billy đã li dị vợ và nhận quyền nuôi 2 đứa con trai. Mỗi năm, cứ đến ngày sinh nhật vợ cũ, anh lại mua hoa, thiệp mừng và giúp 2 con nấu bữa sáng cho vợ cũ. Rất nhiều người thắc mắc vì sao anh lại làm thế. Thậm chí, có không ít người cười nhạo anh.

Và đây là lời đáp trả của anh Billy:

‘Hôm nay là sinh nhật vợ cũ, vì thế tôi dậy sớm, mua hoa, thiệp, quà để mấy đứa con tặng cho mẹ chúng và giúp chúng chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy. Mỗi lần như thế lại có người hỏi tại sao năm nào tôi cũng làm điều này cho vợ cũ. Điều này khiến tôi rất bực, vì thế tôi sẽ giải thích cho các bạn.

Tôi đang nuôi 2 đứa trẻ. Cách tôi đối xử với mẹ chúng sẽ định hình đến cách chúng đối xử với phụ nữ và ảnh hưởng tới nhận thức của chúng về mối quan hệ sau này. Thậm chí trường hợp của tôi lại càng cần thiết hơn vì chúng tôi đã li hôn. Vì thế nếu bạn không làm gương tốt cho con trẻ, bạn sẽ ân hận sau này. Hãy vượt qua thù hận và trở thành hình mẫu. Điều này quan trọng hơn cái tôi của bạn.

Hãy nuôi dưỡng chúng thành người tốt, thành người mạnh mẽ. Thế giới cần chúng hơn bao giờ hết.’

Trẻ em không làm theo những gì chúng ta nói, mà chúng làm theo những gì chúng ta làm. Vì thế, cho dù bạn đã có 1 cuộc li hôn đầy đau đớn, đừng ‘đầu độc’ bọn trẻ vì điều đó. Đừng kể những điều xấu của cha/mẹ chúng với chúng và buộc chúng sống với sự hằn học đó suốt cuộc đời. Nên nhớ, con cái không có lỗi và chúng không được chọn cha mẹ.