Người đàn ông bị kéo lên bầu trời, suýt ‘đăng xuất’ chỉ vì thả diều khổng lồ

Thế giới 31/03/2023 05:59

Người đàn ông bị kéo lên trời sau khi thả diều khổng lồ dài 30m.

Vào ngày 27/3 (giờ địa phương), mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo đã đăng tải một đoạn video gây sốc được quay tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Người đàn ông bị kéo lên bầu trời, suýt ‘đăng xuất’ chỉ vì thả diều khổng lồ - Ảnh 1
Người đàn ông bị nhấc lên bầu trời khi thả diều khổng lồ. Ảnh: Weibo

Đoạn video được quay vào ngày 26/3 cho thấy một người đàn ông đang thả diều trên bầu trời xanh. Người đàn ông này đã thả một con diều khổng lồ dài tới 30 mét. Con diều bắt đầu bay trên bầu trời và nâng nhẹ người đàn ông cầm cuộn dây. Sau đó, người đàn ông bị kéo thẳng lên trời.

Người đàn ông bị kéo lên bầu trời, suýt ‘đăng xuất’ chỉ vì thả diều khổng lồ - Ảnh 2
Ảnh: Weibo

Trong video, đó là một độ cao có thể khiến người xem chóng mặt dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng họ rất ngạc nhiên bởi cách người đàn ông bình tĩnh cảm nhận làn gió, điều khiển được sức gió.

Cuối cùng người đàn ông cũng bình tĩnh và đáp xuống mặt đất an toàn.

Người đàn ông bị kéo lên bầu trời, suýt ‘đăng xuất’ chỉ vì thả diều khổng lồ - Ảnh 3
Ảnh: Weibo

Cư dân mạng sau khi xem đoạn video đã đưa ra những phản ứng nhiệt tình, chẳng hạn như "Tôi đã sử dụng hết vận may của mình", "Là tôi chắc đã lên thiên đường mãi mãi" hay "Làm sao tôi có thể bình tĩnh được như vậy trong tình huống đó".

Theo Insight

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Từ khóa:   thả diều khổng lồ bị diều cuốn lên trời đăng xuất

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