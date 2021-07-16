Người dân 'hú vía' khi cục ma tuý trị giá bạc tỷ từ trên trời đâm thủng xuống mái nhà

Thế giới 16/07/2021 14:39

Theo ghi nhận báo cáo của cảnh sát, cục ma túy nặng 8,5kg này được ước tính trị giá khoảng 4,91 triệu USD (tương đương 112 tỷ VNĐ).

Theo Daily Mail, vào tháng 3, một hộ dân sống ở làng Baratici San Pietro (Ý) gặp một phen hú vía khi bất ngờ từ trên trời rơi xuống một cục ma tuý nguyên chất nặng 8,5kg đâm xuyên thủng mái nhà, phá vỡ một tấm pin năng lượng mặt trời của gia chủ. Sau khi phát hiện, chủ nhà đã gọi cho cảnh sát để báo cáo sự việc. Theo ghi nhận, cục ma túy nặng 8,5kg này được ước tính trị giá khoảng 4,91 triệu USD (tương đương 112 tỷ VNĐ).

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Số ma túy rơi thủng trần nhà người dân

Sau khi kiểm tra hình ảnh GPS và CCTV, cảnh sát đã phát hiện cục ma tuý này được rơi từ chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Roma Urbe nhưng bay đến đảo Sardinia thì bỗng nhiên biến mất khỏi radar trong khoảng 20 phút rồi sau đó đã bay qua Oristano. Được biết, số ma túy này là của những kẻ buôn người nhưng vì một sự cố nào đó, nó đã rơi xuống trúng nhà người dân. 

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Chiếc máy bay chở lượng ma túy bị chụp lại trên camera

Ngày 13/7/2021, sau nhiều tháng nỗ lực tìm kiếm, các cảnh sát đã bắt giữ được Francesco Rizzo - một giáo viên dạy lái máy bay 28 tuổi đến từ Rome - bị cáo buộc là người đã lái chiếc máy bay và làm rơi số ma túy vào một ngôi nhà ở Oristano (Ý), khi hắn ta dừng chân tại sân bay Cagliari-Elmas ở Sardinia trên một chuyến bay từ Đức.

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