Nghe tin chồng từng cưỡng bức các con, người vợ đã lên kế hoạch sát hại kinh hoàng gây rúng động dư luận

Thế giới 16/07/2021 13:54

Bà Corinna Smith rất tức giận sau khi nghe con gái của bà kể lại rằng ông Baines đã từng lạm dụng tình dục các con trong nhiều năm. Thế nhưng, không cần xác thực thông tin này, bà Corinna đã lên kế hoạch để sát hại chồng. 

Theo KTLA, đầu tháng 7/2021, người phụ nữ tên Corinna Smith (59 tuổi, Neston, Anh) bị kết án tù chung thân với cáo buộc sát hại chồng. Nạn nhân bị sát hại là ông Michael Baines (81 tuổi). Cụ thể, vào ngày 9/7 vừa qua, cảnh sát Anh cho biết bà Corinna Smith rất tức giận sau khi nghe con gái của bà kể lại rằng ông Baines đã từng lạm dụng tình dục các con trong nhiều năm, trong đó có cả con trai của bà Corinna - người đã tự tử vào năm 2007 ở tuổi 25. Thế nhưng, không cần xác thực tính chính xác của thông tin này, một ngày sau khi con gái kể chuyện, bà Corinna đã lên kế hoạch để sát hại chồng. 

 

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Bà Corinna rất tức giận khi nghe thông tin chồng từng lạm dụng tình dục các con nên bà đã lên kế hoạch sát hại - Ảnh: Internet

Cách sát hại của bà Corinna vô cùng khủng khiếp, bà đã hòa tan 3 kg đường vào một xô nước sôi rồi đổ trực tiếp vào người ông Baines trong khi ông đang ngủ. Sau khi gây án, Corinna mới hoảng sợ và vội chạy sang nhà hàng xóm và báo rằng: "Tôi đã khiến ông ấy (Baines) rất đau đớn. Tôi nghĩ tôi đã giết ông ấy".

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Corinna Smith lĩnh án tù chung thân vì sát hại chồng 

Người hàng xóm nghe vậy nên đã lập tức báo cảnh sát. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện ông Baines đang quằn quại vì quá đau đớn. Sau đó, nạn nhân được nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cơ thể bị bỏng đến 36%. Nhưng khoảng 1 tháng sau đó, nạn nhân đã tử vong.

Ông Paul Hughes - Chánh thanh tra của vụ án cho biết: "Corinna Smith đã giết chồng, ông Michael Baines, một cách đau đớn và tàn nhẫn".

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