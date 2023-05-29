Ngày 29/5: Loạt hoạt động kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên con người chinh phục đỉnh Everest

Đỉnh Everest nằm trong khối núi Mahalangur Himal thuộc dãy Himalaya, là đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8848,86m, nó đã giảm độ cao 2,4cm sau trận động đất tại Nepal ngày 25/04/2015 và đã dịch chuyển 3cm về phía tây nam.

Ngày 29/5/1953, 2 nhà leo núi Edmund Hillary người New Zealand và Tenzing Norgay người Sherpa từ Nepal, đã trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh Everest , ở độ cao 8.850m so với mực nước biển, điểm cao nhất trên Trái Đất.

Ngày nay, có nhiều người theo nghề leo núi hơn là trồng trọt hoặc chăn nuôi. Cũng có nhiều gia đình ba thế hệ cùng theo nghề leo núi

Nơi từng là một ngôi làng nông nghiệp nhỏ nhưng khi 2 nhà leo núi Edmund Hillary và Tenzing Norgay chinh phục thì hiện tại, nơi đây là một trung tâm du lịch với các khách sạn, quán trà và cửa hàng thiết bị leo núi.

Công việc này có nhiều rủi ro, nhưng những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm có thể kiếm được tới 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng) trong mùa leo núi. Đây là số tiền rất lớn, gấp vài lần thu nhập trung bình hàng năm ở Nepal.

Ngay cả khi du khách không leo núi, những cư dân Sherpa và Himalaya khác cũng mở nhà hàng và nhà nghỉ để kiếm tiền liên quan đến việc chinh phục đỉnh Everest.

Sherpa là tên của một dân tộc thiểu số sống ở vùng cao nguyên của dãy Himalaya, nhưng hiện nay cái tên này được dùng rộng rãi để chỉ những hướng dẫn viên hướng dẫn những người leo núi muốn leo lên dãy Himalaya, chẳng hạn như Everest.

Sherpa Purva Tashi sinh ra ở một ngôi làng cách trại căn cứ khoảng 10 km, lớn lên chứng kiến ​​cha và các chú của mình làm việc trên núi và bản thân cũng trở thành một hướng dẫn viên kỳ cựu đã 21 lần leo lên đỉnh Everest.

"Trước đây không có nhiều nhà thám hiểm, nhưng bây giờ có rất nhiều người trong số họ đến đây mỗi năm. Điều này có nghĩa là thu nhập của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều. Giúp chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn ở đây", Sherpa Purva Tashi chia sẻ.

Những người leo núi người Nepal, trước đây đóng vai trò là trợ lý cho các công ty leo núi nước ngoài, hiện là khách hàng trực tiếp.

Nhà văn du lịch Lisa Earlyal cho biết, "Trong vài thập kỷ qua, Nepal đã phải chịu đựng nhiều khó khăn khác nhau, bao gồm cả COVID-19, động đất và nội chiến, nhưng hoạt động leo núi vẫn tồn tại".

Năm nay, những người leo núi kỷ lục đã đổ xô đến Nepal.

Sherpa Minma Chihiri, người đứng đầu khu vực Khumbu, nơi đón 50.000 khách du lịch leo núi mỗi năm cho biết, giáo dục và cơ sở vật chất mới đã được giới thiệu nhờ ngôi làng trở thành điểm đến du lịch sau chuyến chinh phục đỉnh Everest thành công của hai nhà leo núi.

Sherpa Ang Tsering, một sinh viên cho biết: "Nhờ leo núi mà những người Sherpa trẻ tuổi ngày nay được học lên cao. Giờ đây, một người Sherpa có thể trở thành bác sĩ, kỹ thuật viên, doanh nhân, hay bất cứ gì mà họ muốn".