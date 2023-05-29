Ngày 29/5: Loạt hoạt động kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên con người chinh phục đỉnh Everest

Thế giới 29/05/2023 04:40

Ngày 29/5 đánh dấu kỷ niệm 70 năm đỉnh núi cao nhất thế giới, Everest (cao 8848,86m so với mực nước biển) mà con người chinh phục được.

Ngày 29/5/1953, 2 nhà leo núi Edmund Hillary người New Zealand và Tenzing Norgay người Sherpa từ Nepal, đã trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, ở độ cao 8.850m so với mực nước biển, điểm cao nhất trên Trái Đất.

Đỉnh Everest nằm trong khối núi Mahalangur Himal thuộc dãy Himalaya, là đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8848,86m, nó đã giảm độ cao 2,4cm sau trận động đất tại Nepal ngày 25/04/2015 và đã dịch chuyển 3cm về phía tây nam.

Nơi từng là một ngôi làng nông nghiệp nhỏ nhưng khi 2 nhà leo núi Edmund Hillary và Tenzing Norgay chinh phục thì hiện tại, nơi đây là một trung tâm du lịch với các khách sạn, quán trà và cửa hàng thiết bị leo núi.

Ngày nay, có nhiều người theo nghề leo núi hơn là trồng trọt hoặc chăn nuôi. Cũng có nhiều gia đình ba thế hệ cùng theo nghề leo núi

Công việc này có nhiều rủi ro, nhưng những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm có thể kiếm được tới 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng) trong mùa leo núi. Đây là số tiền rất lớn, gấp vài lần thu nhập trung bình hàng năm ở Nepal.

Ngay cả khi du khách không leo núi, những cư dân Sherpa và Himalaya khác cũng mở nhà hàng và nhà nghỉ để kiếm tiền liên quan đến việc chinh phục đỉnh Everest.  

Sherpa là tên của một dân tộc thiểu số sống ở vùng cao nguyên của dãy Himalaya, nhưng hiện nay cái tên này được dùng rộng rãi để chỉ những hướng dẫn viên hướng dẫn những người leo núi muốn leo lên dãy Himalaya, chẳng hạn như Everest.

Sherpa Purva Tashi sinh ra ở một ngôi làng cách trại căn cứ khoảng 10 km, lớn lên chứng kiến ​​cha và các chú của mình làm việc trên núi và bản thân cũng trở thành một hướng dẫn viên kỳ cựu đã 21 lần leo lên đỉnh Everest.  

"Trước đây không có nhiều nhà thám hiểm, nhưng bây giờ có rất nhiều người trong số họ đến đây mỗi năm. Điều này có nghĩa là thu nhập của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều. Giúp chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn ở đây", Sherpa Purva Tashi chia sẻ.

 Những người leo núi người Nepal, trước đây đóng vai trò là trợ lý cho các công ty leo núi nước ngoài, hiện là khách hàng trực tiếp.

Nhà văn du lịch Lisa Earlyal cho biết, "Trong vài thập kỷ qua, Nepal đã phải chịu đựng nhiều khó khăn khác nhau, bao gồm cả COVID-19, động đất và nội chiến, nhưng hoạt động leo núi vẫn tồn tại".

Năm nay, những người leo núi kỷ lục đã đổ xô đến Nepal.

Sherpa Minma Chihiri, người đứng đầu khu vực Khumbu, nơi đón 50.000 khách du lịch leo núi mỗi năm cho biết, giáo dục và cơ sở vật chất mới đã được giới thiệu nhờ ngôi làng trở thành điểm đến du lịch sau chuyến chinh phục đỉnh Everest thành công của hai nhà leo núi.   

Sherpa Ang Tsering, một sinh viên cho biết: "Nhờ leo núi mà những người Sherpa trẻ tuổi ngày nay được học lên cao. Giờ đây, một người Sherpa có thể trở thành bác sĩ, kỹ thuật viên, doanh nhân, hay bất cứ gì mà họ muốn".

Cựu binh cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest

Cựu binh cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest

“Tôi muốn trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng cho mọi người và tôi muốn cho thế giới thấy lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm mà những người khuyết tật có được”, cựu binh chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới chinh phục đỉnh Everest ngọn núi cao nhất thế giới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 29 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích