Nam thanh niên kiếm được 2,2 triệu đồng/giờ nhờ thành lập 'công ty ôm' chỉ cung cấp dịch vụ ôm

Khi sự quan tâm đến việc "chữa bệnh" cho sự ổn định tinh thần ngày càng tăng, sự phổ biến của tập thể dục, yoga và thiền định cũng theo đó tăng lên.

Căng thẳng, lo lắng và trầm cảm là những căn bệnh mãn tính đối với những người hiện đại trong cuộc sống hằng ngày.

Vào ngày 16/5 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến BastillePost đã đưa tin về câu chuyện của Trevor Hutton (30 tuổi), người đã bắt đầu kinh doanh bằng cách sử dụng những cái ôm như một mặt hàng kinh doanh. Hutton hiện là 'bậc thầy ôm chuyên nghiệp' kiếm tiền từ việc ôm.

Giữa lúc này, một người đàn ông người Anh mới đây đã phát hiện ra rằng "những cái ôm" có thể mang lại sự an tâm cho mọi người và giảm bớt căng thẳng, giúp anh phát tài.

Trevor Hutton (30 tuổi), kiếm được 2,2 triệu đồng/giờ nhờ cung cấp dịch vụ ôm - Ảnh: The Mirror

Anh nói về liệu pháp ôm: "Những cái ôm thực sự kỳ diệu. Mọi người đều áp dụng liệu pháp ôm vì nó không chỉ mang lại sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tinh thần, mà còn làm giảm căng thẳng và lo lắng".

Trong liệu pháp ôm, Hutton đóng vai trò vừa là người lắng nghe vừa là người ôm, cho phép khách hàng bày tỏ sự thất vọng, muộn phiền hay căng thẳng của họ. Không được phép tiếp xúc với da ngoài việc ôm.

Hutton cho rằng liệu pháp ôm mang lại sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tinh thần, làm giảm căng thẳng và lo lắng - Ảnh: The Mirror

Hutton gây bất ngờ khi tiết lộ anh được trả 75 bảng Anh/giờ (khoảng 2,2 triệu đồng).

Nếu khách hàng cảm thấy khó xử khi nhận liệu pháp ôm một mình, họ có thể chọn tổ chức 'tiệc ôm' với nhiều người. 'Bữa tiệc ôm' là một nhóm người ôm nhau để chia sẻ mệt mỏi với chi phí trong khoảng 30 bảng Anh/giờ (khoảng 900.000 ngàn đồng).

Một khách hàng, người đã được trị liệu bằng liệu pháp ôm, nói rằng "liệu pháp ôm đã làm giảm căng thẳng của tôi và tôi trở nên tự tin hơn trong việc giải quyết nhiều vấn đề gây căng thẳng sau khi được ôm".

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức 'ôm một mình' hoặc 'ôm theo nhóm' - Ảnh: The Mirror

Hutton nhấn mạnh rằng "Liệu pháp ôm là một thực hành an toàn, thường xuyên và hợp pháp".

"Tôi đã nhiều lần bị nhầm là mại dâm, nhưng tôi chỉ muốn truyền sự ấm áp đến mọi người thông qua ngôn ngữ cơ thể của mình và khiến mọi người cảm thấy được quan tâm", anh nói thêm.