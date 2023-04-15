Một nam thanh niên bất ngờ khỏa thân, quỳ gối cầu nguyện trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật làm náo loạn cả con đường ngay trung tâm thành phố

Thế giới 15/04/2023 12:36

Không say rượu cũng không ‘phê’ ma túy, một nam thanh niên trần truồng đi lại trên đường phố ở trung tâm thành phố đã bị bắt giữ.

Một nam thanh niên đã làm những hành động kỳ lạ, chẳng hạn như khỏa thân đi dạo trên đường phố giữa ban ngày và quỳ xuống cầu nguyện.

Theo tin tức Kbc và nhiều nhân chứng vào ngày 13/4, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đã bị cảnh sát bắt khi đang khỏa thân đi bộ trên đường.

Một nam thanh niên bất ngờ khỏa thân, quỳ gối cầu nguyện trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật làm náo loạn cả con đường ngay trung tâm thành phố - Ảnh 1

Vào khoảng 4h10 chiều ngày 13/4, một nam thanh niên khỏa thân đi bộ trên con đường gần cầu Cheomdandaegyo, Gwangju, Hàn Quốc. Ảnh: Namdo Ilbo

Vào lúc 16 giờ 10 phút chiều cùng ngày, trên đoạn đường gần cầu Cheomdandaegyo có 8 làn xe 2 chiều giáp ranh Oryong-dong, Buk-gu, thành phố Gwangju và quận Cheomdan 2, nam thanh niên trần truồng chạy băng qua đường mà không có một mảnh vải nào trên người.

Anh có những biểu hiện bất thường chẳng hạn như quỳ gối cầu nguyện khi đi trên đường, làm khu vực này hỗn loạn khoảng 30 phút.

Sau đó, anh bỏ chạy khỏi những người được trình báo và điều động đến, nhưng cuối cùng cũng bị bắt sau một cuộc rượt đuổi khoảng 500m.

Một nam thanh niên bất ngờ khỏa thân, quỳ gối cầu nguyện trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật làm náo loạn cả con đường ngay trung tâm thành phố - Ảnh 2
Nam thanh niên bỏ chạy khỏi những người được trình báo và điều động đến. Ảnh Kbc News

Người dân xung quanh bức xúc phản ánh vì khu vực này tập trung đông dân cư với các chung cư quy mô lớn, trường học, siêu thị lớn. 

Cụ thể, một người dân cho biết: "Nơi này gần công viên được xây dựng quanh sông Yeongsan nên có rất nhiều phụ nữ và trẻ em ra ngoài đi dạo, nó có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nam thanh niên tiếp tục cầu nguyện và nói những lời nhảm nhí như thể anh ta đang phê ma túy. Tôi nghe nói rằng ma túy đang nhiều ở Gwangju nên rất lo lắng."

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, nam thanh niên không dương tính với ma túy hay rượu bia.

Cảnh sát đang chuyển anh đến bệnh viện tâm thần để điều trị và vẫn đang điều tra xác đáng vụ việc.

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