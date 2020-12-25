Mất người yêu vào tay bạn thân 10 năm, cô gái còn bị bạn trai thẳng thừng mỉa mai: ‘Ngoài ngực to, cô còn có ưu điểm gì không?’

Thế giới 25/12/2020 14:46

Sau khi bị phát hiện ngoại tình với bạn thân người yêu, chàng trai chẳng những không lên tiếng xin lỗi mà còn mỉa mai.

Thời gian gần đây, không ít câu chuyện ngoại tình với bạn thân người yêu khiến nhiều người hoang mang. Mới đây, một người dùng mạng xã hội tên Lin đã chia sẻ trong một nhóm Facebook câu chuyện bị bạn thân 10 năm và người yêu “cắm sừng” khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Theo lời kể của cô gái, trong lúc cô đi làm thì bạn trai đã lén đưa một người phụ nữ khác về nhà. Trong một lần vô tình, Lin phát hiện “tiểu tam” chính là cô bạn thân 10 năm của mình. Bức xúc vì bị bạn thân cướp bạn trai, Lin chất vấn cô gái kia: “Mày là bạn thân của tao mà cướp người yêu của tao sao? Mày không đủ sức tìm được người đàn ông khác sao, không cảm thấy có lỗi sao?”.

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Chàng trai ngoại tình với bạn thân người yêu còn mỉa mai bạn gái chỉ có ngực to - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tìm hiểu, cô phát hiện người bạn thân đã lén lút qua lại với bạn trai mình khi cặp đôi cãi nhau. Bị chất vấn, trách cứ, người bạn trai tức giận mỉa mai bạn gái: “Ngoài ngực to ra, cô còn có ưu điểm gì không?”.

Sau cùng, Lin cũng chia tay anh ta vì không chấp nhận được sự phản bội. Cô cũng khuyên mọi người hãy cẩn thận với những người bạn nữ xung quanh mình.

Ngay khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Mọi người đều tỏ ra đồng cảm với cô gái và “ném đá” cặp đôi phản bội.

Một số bình luận từ cư dân mạng: “Làm sao bạn có thể bình tĩnh được vậy nhỉ?”, “Ngực to thì có làm sao đâu, nhiều người muốn còn không được. Chỉ vì anh ta muốn ngoại tình thôi chứ đây không phải là lý do”...

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