Hành động phản cảm của cặp đôi ngay khu vực vui chơi trẻ em bị dân mạng "ném đá" không ngừng.

Vừa qua, dân mạng vô cùng phẫn nộ khi bắt gặp một đôi tình nhân đang "làm chuyện ấy" ngay trong khu vui chơi trẻ em. Hành động đáng xấu hổ của cặp đôi trẻ tuổi tại nơi công cộng vô tình bị bắt gặp khiến ai nấy phẫn nộ.

Theo đó, hình ảnh này được một dân mạng có tên Li Jiwen đăng tải lên Facebook. Được biết, người này bắt gặp cảnh tượng "phản cảm" này tại khu vui chơi trẻ em thuộc một công viên nhỏ trong khu chung cơ ở Đài Bắc, Đài Loan lúc đêm khuya. Vì quá phẫn nộ, anh đã chụp lại hình ảnh "đỏ mặt" này và tung lên mạng.

Hình ảnh phản cảm của cặp đôi trẻ tuổi được chụp lại và nhận về vô số bình luận chỉ trích - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, dù lúc này đã là tối muộn, nhưng vẫn có người qua lại chạy bộ tập thể dục trong công viên và rất dễ bắt gặp cảnh tượng trên.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng xứ Đài. Hầu hết mọi người bày tỏ sự phẫn nộ cực độ trước hành động phản cảm của cặp đôi trẻ tuổi.

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